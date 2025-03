Tausende Menschen versammeln sich zur Demonstration zum Internationalen Weltfrauentag in Graz 2025

Am 8. März 2025, dem INTERNATIONALEN WELTFRAUENTAG, fand in Graz eine bedeutende Demonstration unter dem Motto „SOLIDARITÄT KENNT KEINE GRENZEN – FEMINISMUS UND FRIEDEN FÜR ALLE“ statt. Die Veranstaltung wurde von zahlreichen Organisationen und Aktivistinnen unterstützt und setzte sich für eine friedliche Gesellschaft ein, in der alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Gender, Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit, Weltanschauung, Alter, sexueller Orientierung und Behinderung, gleichberechtigt leben können.

Der Internationale Frauentag hat seine Wurzeln in den Kämpfen der Arbeiter:innenbewegung des 19. Jahrhunderts, die für verbesserte Arbeits- und Lebensbedingungen eintrat. In den letzten 168 Jahren haben Frauen und FINTA (Frauen, Inter-, Nichtbinäre, Trans- und Agender-Personen) gegen mehrere Formen von Ausbeutung und Unterdrückung gekämpft. Der Protest der Textilarbeiter:innen in St. Petersburg im Jahr 1917 führte zu einer Welle von Streiks und half, den 8. März als ein globales Datum des Gedenkens und des Kampfes für Frauenrechte zu etablieren. Bei der Konferenz kommunistischer Frauen im Jahr 1921 wurde der 8. März offiziell als Internationaler Frauentag eingeführt.

Die Forderungen, die von den Demonstrierenden in Graz erhoben wurden, sind von zentraler Bedeutung für die Gleichstellung der Geschlechter und eine gerechtere Gesellschaft. Dazu gehören:

Selbstbestimmung in allen Lebensbereichen

Finanzielle Unabhängigkeit als Basis der Eigenständigkeit

Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit

Die Aufwertung von care-Arbeit, die oft von Frauen geleistet wird

Der Aufruf an Männer, Verantwortung zu übernehmen und geschlechtergerechte Aufteilung von Arbeit zu fördern

Eine Reduzierung der Arbeitszeiten bei vollem Lohnausgleich

Höhere Sozialleistungen und bessere Arbeitslosengelder

Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung und Betreuung für alle

Stärkere Unterstützung für Opfer von Gewalt und umfassende Täterarbeit

Das Ziel, alle Kriege zu beenden und Frieden zu fördern

Die Demonstration, organisiert vom DEMOBÜNDNIS 8. MÄRZ, zog Tausende von Menschen an, die gemeinsam auf die Straße gingen, um für Gleichheit und Frieden zu demonstrieren. Diese Art der Mobilisierung zeigt, dass das Anliegen des Feminismus und der sozialen Gerechtigkeit weiterhin ein zentraler Bestandteil der öffentlichen Diskussion ist und dass die Gemeinschaft zusammensteht, um positive Veränderungen herbeizuführen.