Von Donnerstag, den 12. Juni, bis Sonntag, den 15. Juni, wird Wien erneut zum Hotspot für 3×3-Basketball. In der A1 Arena sowie auf Court 2 am Wiener Heumarkt erwarten viele aufregende Turniere die Fans. Hier erfährst du, wer heuer dabei ist, wo man Tickets kaufen kann und wo die Spiele live übertragen werden.

WIEN. In den letzten Jahren hat 3×3 Basketball Wien erobert. Diese dynamische und urbane Variante des Basketballs wird zwischen zwei Teams mit jeweils drei Spielern ausgetragen. Jedes Team hat außerdem einen Ersatzspieler, und das Spielfeld ist halb so groß wie ein reguläres Basketballfeld, mit einem einzigen Korb. Die Bälle sind speziell für diese Spielart konzipiert. Gespielt wird netto zehn Minuten, und wer zuerst 21 Punkte erreicht, gewinnt – auch, wenn die Zeit abläuft. Statt der 24 Sekunden im klassischen Basketball haben die Teams nur zwölf Sekunden für ihren Angriff. Ein Korb innerhalb der Dreierlinie zählt einen Punkt, während Körbe von außerhalb zwei Punkte bringen. Zudem gibt es einen Punkt für erfolgreiche Freiwürfe.

Drei Jahre 3×3-Metropole

Nach der Weltmeisterschaft 2023 am Rathausplatz und der Europameisterschaft im vergangenen Jahr, bei denen die österreichischen Herren und Rollstuhl-Basketballer den EM-Titel gewannen, hat die Stadt einen drei-Jahres-Vertrag bis 2027 unterzeichnet, um die 3×3-Metropole zu werden – siehe mehr unten.

Das Mega-Event „3×3 Vienna“ findet dieses Jahr vom 12. bis 15. Juni am Heumarkt statt und bietet Platz für 4.000 Zuschauer. Davon finden 3.000 in der A1 Arena – im Schatten des InterContinental Hotels – einen Platz. Neben den Herren (World Tour) und Damen (Women’s Series) gibt es auch die „Wheelchair Masters“ für Rollstuhl-Sportler. Neu ist, dass zum ersten Mal die besten U23-Auswahlen Europas bei der Nations League teilnehmen. Für Zuschauer, die keinen Platz mehr finden, wird zudem eine Public-Viewing-Zone eingerichtet, ergänzt durch eine Food Corner und eine Chill-out-Area.

So sieht das Programm aus

Der Turnierstart ist am Donnerstag, den 12. Juni, um 11 Uhr auf dem Heumarkt mit dem Duell der MU23-Nations-League zwischen Spanien und Polen. Insgesamt nehmen 52 Teams teil. Ab 14:10 Uhr werden heimische 3×3-Künstler in der U23-Kategorie vertreten sein, gefolgt von den Herren um 16:50 Uhr gegen die Ukraine.

Am Freitag gibt es zahlreiche Matches in der A1 Arena. Die erste heimische Mannschaft im „Wheelchair Masters“ spielt um 13:35 Uhr gegen ein Team aus České Budějovice. In der „Women’s Series“ erfolgt die Premiere um 15:30 Uhr gegen Győr aus Ungarn. Team Vienna wird um 19:45 Uhr gegen Madrid antreten. Auch auf Court 2 gibt es spannende Duelle, etwa gegen Nottwil (Schweiz). Das vollständige Programm findest du hier.

Tickets und Live-Übertragung

Tickets sind erhältlich unter 3x3vienna.at. Es gibt auch ein Kontingent an kostenlosen Tickets unter dem Motto „First come, first served“, allerdings ist ein Platz in der großen 3×3-Arena nicht garantiert. Die Duelle werden zudem live und gratis auf dem YouTube-Kanal „FIBA Basketball“ sowie auf „ORF Sport+“ übertragen.

