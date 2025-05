Technische Kommunikation: FH Joanneum lanciert neuen Studiengang

Die FH Joanneum erweitert ihr Weiterbildungsangebot um einen Hochschullehrgang. Mit dem neuen Studiengang „Technische Dokumentation und Content Management“ reagiert die Fachhochschule auf den wachsenden Bedarf an hochqualifizierten Fachkräften, die Expertise in der professionellen Aufbereitung technischer Informationen mitbringen.

GRAZ/STEIERMARK. Die Komplexität technischer Produkte und Prozesse nimmt kontinuierlich zu, was die Anforderungen an die Kommunikation technischer Inhalte erheblich steigert. Informationstechnologie, digitale Medien und rechtliche Rahmenbedingungen verändern die Landschaft der technischen Kommunikation. Die FH Joanneum begegnet diesen Herausforderungen mit einem neuen, modernen Weiterbildungskonzept: Der Hochschullehrgang „Technische Dokumentation und Content Management“ wird an der Joanneum Academy angeboten und startet im Herbst 2025.

Das Programm richtet sich an berufstätige Fachkräfte aus der Industrie, dem Wirtschaftsektor sowie im Dienstleistungsbereich, die sich in den Bereichen Technische Kommunikation und Dokumentation spezialisieren möchten. Praxisnah werden technisches, sprachliches und digitales Know-how vermittelt, wobei der Schwerpunkt auf der zielgerichteten Aufbereitung und Verbreitung technischer Informationen liegt. Dies umfasst sowohl klassische Dokumentationsformate als auch innovative digitale Medien wie Videos, 3D-Animationen und Augmented Reality. Themen wie IT-Sicherheit, Sprachmanagement und die Einhaltung rechtlicher Vorgaben sind ebenfalls Teil des Lehrplans und reflektieren die aktuellen Trends und Anforderungen in der digitalen Kommunikation.

Zwei berufsbegleitende Varianten

Martina König, die den Lehrgang leitet, betont: „Wir vermitteln in unseren Lehrgängen fundiertes Know-how für die mediengerechte, verständliche und gesetzeskonforme Kommunikation komplexer Inhalte – eine zentrale Kompetenz im Zeitalter von Industrie 4.0.“ Absolventinnen und Absolventen des Programms sollen vielfältige Karrierewege einschlagen, einschließlich Positionen in der technischen Redaktion oder im Wissensmanagement.

Es stehen zwei berufsbegleitende Varianten zur Auswahl: Der Masterlehrgang dauert vier Semester und schließt mit dem Master of Science (Continuing Education), MSc (CE) ab. Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Bachelorstudium sowie mindestens zwei Jahre Berufserfahrung. Alternativ bietet ein dreisemestriger akademischer Lehrgang die Möglichkeit, mit dem Titel Akademischer Experte bzw. Akademische Expertin in Technischer Dokumentation abzuschließen. Diese Option ist für Bewerberinnen und Bewerber mit Matura oder Berufsreifeprüfung und ebenfalls mindestens zwei Jahren Berufserfahrung geeignet. Beide Studienformate nutzen marktführende Softwarelösungen, die auch in der Praxis Anwendung finden, darunter gängige Redaktions- und Übersetzungssysteme.

Infotalk am 26. Juni

Interessierte haben am 26. Juni von 18 bis 19 Uhr die Gelegenheit, sich bei einem virtuellen Infotalk umfassend über das Angebot zu informieren. Details dazu gibt es hier. Die Bewerbungsfrist für den Studienstart im Wintersemester 2025/2026 endet am 2. September.

