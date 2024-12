Teenie wollte mit Schere auf Jugendliche losgehen







Am Donnerstagabend wurde ein 14-Jähriger in einer Bücherei erwischt, als er versuchte, auf zwei andere Jugendliche einzustechen. Das Motiv hierfür ist bisher unklar. WIEN/WIEDEN. Die Polizei wurde am Donnerstagabend auf der Wieden gerufen. Berichten zufolge hat der 14-Jährige mit einer Schere auf zwei andere Jugendliche eingestochen. Als die Polizeibeamten eintrafen, floh der Tatverdächtige zunächst. Kurz darauf konnte er jedoch gestoppt werden und wurde vorläufig…







