Teichalm to Hochlantsch via Jokl Schüsslbrunn: A Hiking Adventure to Hochlantsch

Teichalm – Hochlantsch – Jokl Schüsslbrunn Wandern zum Hochlantsch

Regionauten-Community Roland Montaperti



0 Rundwanderung – Teichalm – Hochlantsch – Jokl Schüsslbrunn und retour! Die heutige Tour startet beim Teichwirt und führt uns zum Hochlantsch und weiter zum Schüsselbrunn. Nach regnerischen Tagen waren die Sichtverhältnisse eher nebelig. Ein früher Start war also notwendig. Der Weg beginnt beim Gasthof Teichalm mit dem Nummer 740, der uns direkt in den Wald führt. Siehe auch „Wohnen am Petersbach“: Baustart für Projekt in der Raiffeisenstraße Der Nebel umschließt uns, während wir dem Gipfelkreuz des Hochlantsch näherkommen. Oben angekommen, zeigt sich die Rückseite des Kreuzes in einem dichten Nebel, was uns den Eindruck vermittelt, als ob wir ins Himmelreich eintreten. Diese mystische Atmosphäre bietet eine perfekte Kulisse für Fotos, auch wenn die Sonne nicht durchbricht. Der Weg führt uns dann weiter zum Jokl Schüsslbrunn, wo es eine gute Gelegenheit gibt, sich mit einer kleinen Jause zu stärken, während wir weiterhin die Nebelwände um uns herum betrachten. Der Rückweg zur Teichalm erfolgt über einen Schotterweg, begleitet von dem beruhigenden Geräusch eines nahen Baches, gemäß Weg Nummer 745. Siehe auch Admissions Test: 2,617 Applicants for Medical Studies in Graz Diese Wanderung war ein wunderbares Erlebnis in der Natur. Ich plane, diese Route bei besserem Wetter zu wiederholen, um die schöne Aussicht in voller Pracht zu genießen. Für weitere Eindrücke, klickt auf meinen Link: Wandern Hochlantsch – Teichalm. Mit herzlichen Grüßen,

Roland

9 Bilder

