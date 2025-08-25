Teilnehmerin des Marathons in Reykjavik







Beim größten Laufereignis in Island, dem Reykjavikmarathon, der am 23. August 2023 stattfand, konnte die bemerkenswerte Anneliese Wilhelm in der Altersklasse über 70 einen hervorragenden 2. Platz über die Halbmarathondistanz erreichen. Sie musste sich nur einer Läuferin aus den USA geschlagen geben, die 27 Sekunden schneller war. Anneliese zeigte eine beeindruckende Leistung und ließ hinter sich Teilnehmerinnen aus Italien und Island, die ebenfalls starke Konkurrenz boten.

Der Reykjavikmarathon gehört zu den bedeutendsten Laufveranstaltungen in Europa und zieht Läufer aus aller Welt an. Die Veranstaltung bietet eine Vielzahl von Distanzen, darunter den Marathon, den Halbmarathon und verschiedene kürzere Strecken, die für alle Altersklassen und Leistungsniveaus geeignet sind. Die nördlichste Hauptstadt Europas bietet dazu eine atemberaubende Kulisse, die von einzigartigen landschaftlichen Gegebenheiten geprägt ist.

Trotz der fröhlichen und festlichen Atmosphäre, die das Rennen umgab, stellte der starke Gegenwind, der über 10 Kilometer entlang der Meeresküste wehte, eine erhebliche Herausforderung dar. Dieser anhaltende Wind erforderte von den Läufern erhebliche Anstrengungen und Durchhaltevermögen. Allerdings schien die unverwechselbare nordländische Stimmung die Athleten zu motivieren, ihre Leistungen zu steigern.

Die Vorbereitungen für den Halbmarathon sind für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer entscheidend. Anneliese Wilhelm, die in dieser Altersklasse für ihre Ausdauer und ihren sportlichen Ehrgeiz bekannt ist, hatte mit intensivem Training und einem maßgeschneiderten Plan für ihre spezifischen Bedürfnisse gearbeitet. In den Wochen vor dem Wettkampf nahm sie an verschiedenen Trainingsläufen und lokalen Veranstaltungen teil, um ihre Ausdauer zu verbessern und sich an die Wettkampfbedingungen zu gewöhnen.

Zusätzliche Informationen über den Reykjavikmarathon und seine weitreichende Bedeutung für die lokale und internationale Laufgemeinschaft können auf der offiziellen Website der Veranstaltung gefunden werden. Dort erfahren Interessierte mehr über die Streckenführung, Anmeldung und zukünftige Events. Anneliese Wilhelm hat mit ihrem beeindruckenden Abschneiden einmal mehr bewiesen, dass Alter kein Hindernis für sportliche Höchstleistungen ist.





