Teilnehmerrekord: Fast 3.000 Läufer beim Graz Halbmarathon

Am Sonntag, dem 30. März 2023, fiel in der malerischen Altstadt von Graz erneut der Startschuss für den Gigasport Halbmarathon, präsentiert von MeinBezirk. Unter einem bewölkten Himmel machten sich rund 3.000 laufbegeisterte Teilnehmer auf den Weg zu ihrem persönlichen Ziel, wobei viele von ihnen beim Zielankunft mit Sonnenschein belohnt wurden. Hier findest du auch die besten Bilder vom Laufevent.

GRAZ. Bei angenehm milden Temperaturen starteten mehr Läuferinnen und Läufer als je zuvor in dieses frühlingshafte Laufhighlight. Circa 3.000 Teilnehmer bewältigten die verschiedenen Distanzen von Halb-, Viertel- und Achtelmarathon auf einem 5,25 km langen Rundkurs durch die eindrucksvolle Grazer Innenstadt. Die Organisatoren Achim und Anton Wippel freuen sich über einen neuen Teilnehmerrekord und die positive Resonanz der Sportler.

Von Jung bis Alt

Einige Freunde und Familie versammelten sich am Karmeliterplatz, um die Sportler anzufeuern. Die offizielle Strecke, die nach den Standards der AIMS (Association of International Marathons and Distance Races) vermessen ist, bot nicht nur eine attraktive Kulisse, sondern vereinte auch Jung und Alt. Der schnellste Läufer dieses Jahres war der deutsche Triathlet Max Komes, der mit einer Zeit von 1:10:25 als Erster die Ziellinie überquerte. Bei den Frauen gewann Laura Maasik aus Estland mit einer Zeit von 1:21:33. Der Termin des Halbmarathons fiel jedoch mit der österreichischen Halbmarathon-Staatsmeisterschaft in Wels zusammen, was einige Topläufer davon abhielt, teilzunehmen.

Eine beeindruckende Teilnahme zeigte auch Julius Holzner, der mit seinen 93 Jahren hohes Lob erntete und sowohl jungen als auch älteren Läufern als Inspiration diente. Die Kleinen hatten ebenfalls ihren großen Auftritt; sie liefen im Kids-Run, der Distanzen von 400 m und 800 m umfasste, mit viel Begeisterung.

Die nächsten Lauf-Events

Der Halbmarathon Graz hat sich als Frühjahrsklassiker etabliert und fungiert als idealer Auftakt für die Langstreckenlaufsaison. Der nächste große Lauf in der Region ist der 20. ORF Radio Steiermark Lauf in Bad Waltersdorf am 5. April, bevor am 22. Mai der MeinBezirk E-Businessmarathon ansteht, bei dem Teams aus verschiedenen Unternehmen teilnehmen können.

Die schnellsten Läufer und Läuferinnen

Halbmarathon Frauen

1. Laura Maasik (EST) 1:21:33

2. Gabriele Obmann 1:22:18

3. Nicole Marko 1:31:06

4. Melanie Pölzl 1:33:04

5. Claudia Wiacek 1:35:22

Halbmarathon Männer

1. Max Komes (GER) 1:10:25

2. Matthias Hendl 1:14:29

3. Jürgen Gegg 1:15:54

4. Wilfried Thanner 1:17:04

5. Manuel Kahr 1:17:09

Viertelmarathon Frauen

1. Franziska Zuder 43:23

2. Birgit Sußmann 43:54

3. Teresa Kurzmann 44:37

4. Eli Anna Milfait (ITA) 44:49

5. Laura Hienonen (FIN) 45:06

Viertelmarathon Herren

1. Andrii Onyschenko (UKR) 35:28

2. Christian Haas (ITA) 36:15

3. Philipp Tichy 36:57

4. Michael Kügerl 37:42

5. Florian Kandutsch 37:45

Achtelmarathon Frauen

1. Sophia Wöhri 19:08

2. Edwina Kiefer 19:58

3. Lora Zulicek Dumancic (CRO) 20:03

4. Anna Stepan 20:45

5. Elisabeth Kaspar 20:55

Achtelmarathon Herren

1. Moritz Heiml (FRA) 17:30

2. Christoph Wendner 17:34

3. Marius Poirson 17:34

4. Tobias Habenicht 17:55

5. Thomas Schnallinger 18:12

Weitere interessante Themen für dich:

Drei Grazer Radteams blicken motiviert auf die neue Saison

Das Stadtarchiv sucht Erinnerungen an die spannende Fußballgeschichte Grazs

Melde dich jetzt für den Lauf des Jahres an!