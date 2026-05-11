Teilsperre der Donaubrücke Krems-Mautern: Sicherheitsmängel lösen politischen Schlagabtausch über Verkehrsprojekte aus

Teilsperre der Donaubrücke Krems–Mautern löst politischen Streit aus

Die Donaubrücke Stein-Mautern zwischen Krems und Mautern wird ab 18. Mai nur noch eingeschränkt nutzbar sein. Grund sind festgestellte sicherheitstechnische Schäden an der rund 130 Jahre alten Donaquerung.

Im Zuge der Teilsperre ist ein politischer Streit über den Bau einer Ersatzbrücke und andere Verkehrsprojekte in Niederösterreich entbrannt.

Verkehrseinschränkungen und Umleitungen

Autos dürfen die Donaubrücke Stein-Mautern künftig nicht mehr befahren. Weiterhin zugelassen sind Fahrräder, Fußgänger, Mopeds, Einsatzfahrzeuge sowie Traktoren bis fünf Tonnen. Für den verbleibenden Verkehr wird die Querung der Donau mit Ampeln geregelt.

Alle anderen Fahrzeuge müssen auf die etwa vier Kilometer entfernte St. Pöltner Brücke auf der B37 ausweichen. Nach Angaben der Stadt Krems wollen täglich 40 bis 60 Traktoren die Donau queren. Die Teilsperre der Donaubrücke soll bis mindestens Herbst 2028 aufrechterhalten bleiben.

Planung einer Ersatzbrücke

Für die Sanierung der Donaubrücke Stein-Mautern soll eine Ersatzbrücke gebaut werden. Diese Ersatzbrücke soll in den kommenden Jahren errichtet werden. Laut einem schriftlichen Statement aus dem Büro von Landeshauptfrau-Stellvertreter und Verkehrslandesrat Udo Landbauer soll der Zeitplan zur Errichtung dieser Ersatzbrücke halten.

Vorwürfe des Kremser Bürgermeisters

Der Kremser Bürgermeister Peter Molnar (SPÖ) befürchtet bis zur Fertigstellung der Ersatzbrücke ein jahrelanges Verkehrschaos bei den Ein- und Ausfahrten in Krems, insbesondere zu Stoßzeiten. Er kritisierte am Montag den für Verkehr zuständigen Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ).

Nach Darstellung Molnars habe Udo Landbauer Anfang 2024 eine bereits abgeschlossene Ausschreibung für die Ersatzbrücke eigenmächtig gestoppt. Molnar wirft ihm zudem vor, als Sparvariante eine Fährlösung in Auftrag gegeben zu haben, die er als unzureichend bezeichnet. Außerdem erhob Molnar den Vorwurf, Budgetmittel, die durch den Rückzug der Ausschreibung frei geworden seien, seien für die Ost-Umfahrung Wiener Neustadt verwendet worden.

Stellungnahme aus dem Büro Landbauers

Aus dem Büro von Udo Landbauer wurde am Montag schriftlich Stellung genommen. In der Stellungnahme wird betont, dass die Ost-Umfahrung Wiener Neustadt und die Donaubrücke nichts miteinander zu tun hätten. Es heißt dort, wer einen Zusammenhang zwischen beiden Projekten behaupte, „lügt der Bevölkerung ins Gesicht“.

Die Ost-Umfahrung Wiener Neustadt wird in dem Statement als Jahrhundertprojekt mit Kosten von rund 145 Millionen Euro bezeichnet, das im Sinne der Bevölkerung und der gesamten Region umgesetzt werden solle. Zugleich wird bekräftigt, dass der Zeitplan für die Errichtung der Ersatzbrücke zur Donaubrücke Stein-Mautern eingehalten werden solle.