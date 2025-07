Telfer 70er auf großer Entdeckungsreise!

TELFS. Die Marktgemeinde Telfs feierte in diesem Jahr das 70-jährige Bestehen ihrer Partnerschaft mit der Südtiroler Gemeinde Lana. Traditionell werden zu diesem besonderen Anlass die BürgerInnen der Marktgemeinde zu einer gemeinsamen Reise eingeladen. In diesem Jahr nahmen 31 Telferinnen und Telfer an der Reise teil, die von GV Silvia Schaller und GR Larissa Pöschl organisiert und begleitet wurde.

Die Reise nach Lana, einem pittoresken Ort, bekannt für seine Weinproduktion und seine atemberaubende Landschaft, bietet nicht nur kulturelle, sondern auch gastronomische Höhepunkte. Die Teilnehmer hatten die Gelegenheit, die regionale Küche zu probieren und die Sehenswürdigkeiten der Gemeinde zu erkunden, darunter die frühgotische Pfarrkirche und die beeindruckenden Weinberge, die eine Schlüsselrolle in der Südtiroler Landwirtschaft spielen.

Leider kam die Gruppe auf der Rückreise durch einen unfallbedingten Stau beim Reschensee in eine lange Verzögerung. Trotz dieser unerwarteten Komplikation blieb die Stimmung unter den Teilnehmern gelassen und entspannt. Das gemeinsame Erleben und die neuen Bekanntschaften standen im Vordergrund.

Der ursprünglich geplante Programmpunkt in Lana musste aufgrund der Zeitverschiebungen leider entfallen. Dies tat jedoch der herzlichen Atmosphäre keinen Abbruch. Es ist erwähnenswert, dass solche Reisen nicht nur das Bewusstsein für die enge Zusammenarbeit zwischen Telfs und Lana stärken, sondern auch den interkulturellen Austausch fördern. Sie bieten den BürgerInnen die Möglichkeit, Freundschaften zu schließen und die Kultur des jeweils anderen Landes besser kennenzulernen.

Als langfristiges Ziel der Partnerschaft soll auch weiterhin die Verständigung und der Austausch zwischen den beiden Gemeinden im Vordergrund stehen. Der Bürgermeister von Telfs, Christian Harderer, hat betont, wie wichtig solche Veranstaltungen für die Gemeinschaft sind. Dies fördert nicht nur ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, sondern auch den Erhalt traditioneller Werte, die beide Gemeinden miteinander verbinden.

Die nächste Aktion im Rahmen dieser Partnerschaft wird bereits geplant, und die Bürger sind aufgerufen, sich an den zukünftigen Aktivitäten zu beteiligen. Es bleibt spannend, welche neuen Möglichkeiten der Austausch zwischen Telfs und Lana in den kommenden Jahren bieten wird.





