Telfs: Literaturfestival W:ORTE – Das Feuer der W:ORTE und brillantes Gift mit der „Salamanderin“ Katharina J. Ferner

#poesieaberwie – unter diesem Motto feierte das Literaturfestival W:ORTE sein 10-jähriges Jubiläum auch in der Bücherei und Spielothek Telfs. Die außergewöhnliche Poetin Katharina J. Ferner entblößte ihre poetische Kraft, während sie die Zuhörer auf eine emotionale Reise mitnahm.

TELFS. Flammende Lyrik schafft nicht nur eine Verbindung zu den Frauen im Publikum, sondern auch zu den Männern, die sich in den Wänden der Bücherei verlieren und literarisch bereichert zurückkehren. Zum krönenden Abschluss des 10-jährigen Jubiläums von W:ORTE las die österreichische Autorin Katharina J. Ferner aus ihrem neuesten Werk „salamanderin“ (Limbus Verlag). Die talentierte und charismatische Literatin hat die Fähigkeit, „Feuer zu sagen, ohne Feuer zu sagen“ und ihre Gedichte leben im Symbol des Feuers. Themen wie (emotionale) Erschütterungen, Träume, Sehnsüchte, Lust und Verlust durchziehen ihr Werk und bieten dem Leser an, „noch einmal alles sein zu können“. Ihre Vorträge in Dialekt und Hochsprache versprühten einen lyrischen Rauch, der authentisch und lebensnah wirkte.

Kaspar Fischer, der mit Sicherheit nicht nur wegen des Kaffeeduftes anwesend war, schuf mit seiner Marimba zauberhafte musikalische Momente, die das emotionale Erlebnis der Lesung bereicherten.

Lyrik für und von der Jugend

Vor dem Event nahm sich Katharina J. Ferner die Zeit, um einige Tage in Telfs zu verbringen und mit Schüler:innen der PTS Telfs eine Schreibwerkstatt zu leiten. Die dabei entstandenen, literarisch hochwertigen und eindrucksvollen Texte wurden während der Lesung von dem großartigen Literatur-Duo Siljarosa Schletterer und Mikael Vogel vorgetragen. „Manchmal ist es die Lust, manchmal der Schmerz“, so die Beobachtungen aus den Arbeiten der Schüler:innen, die bewiesen, dass Literatur Fesseln sprengen und aus Verlust neue Lust schöpfen kann. „Ich bin so wie ich bin wunderbar!“

„der kleine doppelpunkt“ der W:ORTE

In diesem Jahr fand zum ersten Mal die Initiative „der kleine doppelpunkt“ im Rahmen von W:ORTE statt. Der preisgekrönte Autor Nils Mohl, der besonders für junge Leser:innen schreibt, besuchte im Rahmen dieser Reihe mehrere Volksschulklassen und vermittelte den Kindern die Freude an Sprache und Literatur auf einfühlsame Weise. Eingeladen wurde er von der Bücherei & Spielothek sowie der Initiative von Nadja Fenneberg.

Buchtipp „salamanderin“