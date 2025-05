Telfs Patriots müssen sich den Ried Gladiators geschlagen geben.

In einem spannenden American-Football-Spiel trafen die Telfs Patriots auf die Ried Gladiators. Trotz wechselhaftem Wetter kämpften die Patriots um ihren ersten Saisonsieg. Im ersten Viertel dominierten starke Defensivleistungen beider Teams, sodass kein First Down erzielt wurde. Gegen Ende des Viertels gelang den Gästen aus Oberösterreich der erste Touchdown. Angetrieben von ihren mitgereisten Fans erzielten die Gladiators zu Beginn des zweiten Viertels einen weiteren Touchdown zum 0:14. Die Telfer Goldhelme setzten alles daran, den Rückstand aufzuholen.

Die Telfs Patriots, gegründet im Jahr 1990, sind ein etablierter Verein im österreichischen American Football. Sie bieten ein umfassendes Trainingsprogramm für alle Altersgruppen an, von den Flag-Kids (7-11 Jahre) bis hin zur Kampfmannschaft ab 17 Jahren. Trainiert wird auf dem Sportplatz des Bundesbildungszentrums (BSZ) in Telfs.

Die Ried Gladiators, ebenfalls ein traditionsreicher Verein, haben sich in der österreichischen Football-Szene einen Namen gemacht. Sie sind bekannt für ihre starke Defensive und ihre Fähigkeit, Spiele durch strategische Spielzüge zu dominieren.

Trotz der Niederlage gegen die Gladiators haben die Telfs Patriots wertvolle Erfahrungen gesammelt und ihre Teamkohäsion gestärkt. Mit Blick auf die kommenden Spiele sind sie entschlossen, ihre Leistungen zu verbessern und ihren Fans spannende Spiele zu bieten.







