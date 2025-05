Tennis-Liga.at: Die zeitgemäße Partnerbörse für Hobby-Tennisspieler

Seit dem Sommer 2023 hat Wien mit tennis-liga.at eine innovative digitale Plattform, die Hobby-Tennisspielerinnen und -spielern die Möglichkeit bietet, durch ein modernes Matchmaking-System spielstarke Partner zu finden.

Das Konzept hinter tennis-liga.at zielt darauf ab, dass Tennisspielerinnen und -spieler einen Spielpartner oder eine Partnerin auf demselben Niveau finden können. Mit der Einführung dieser Plattform ist es Hobby-Tennisspieler*innen nun möglich, unkompliziert Gleichgesinnte zu finden, die auf der gleichen Spielstärke sind. Damit reagiert die Plattform auf das wachsende Bedürfnis nach Flexibilität und Vernetzung im Sport.

Reacting on recent trends, der Österreichische Tennisverband berichtet von einer Wiederbelebung der Racketsportarten, insbesondere Tennis, das in Österreich derzeit eine Renaissance erlebt. Rund 400.000 Menschen spielen gelegentlich Tennis – mehr als die Hälfte dieser Spielerinnen und Spieler sind nicht in einem Tennisverein organisiert. Viele Menschen suchen nach einer flexiblen Möglichkeit, ihrem sportlichen Hobby nachzukommen, ohne sich an Vereinsverpflichtungen oder Abonnements zu binden.

Laut Philipp Deutsch, dem Gründer von tennis-liga.at, ist der Wunsch nach Flexibilität unter den heutigen Tennisspielerinnen und -spielern stark ausgeprägt. Nutzer der Plattform können sich auf diverse Spielpartner und unterschiedliche Tennisplätze einstellen. Zudem gibt es für die Gewinner der Turnierrunden attraktive Preise wie Geschenkgutscheine für Sportartikel und Rabatte für regelmäßige Spieler.

Einzigartiges Matchmaking-System

Das Besondere an tennis-liga.at ist das innovative Matchmaking-System, das Spielerinnen und Spieler automatisch auf Basis ihrer Fähigkeiten in Gruppen zusammenbringt. Dieses Konzept, inspiriert von erfolgreichen Modellen aus den USA und Großbritannien, ist nun erstmals auf dem österreichischen Markt verfügbar und ermöglicht eine schnelle Vernetzung unter Gleichgesinnten.

„Gerade Neulinge und Wiedereinsteiger haben oft Schwierigkeiten, Mitspielerinnen und Mitspieler auf ihrem Level zu finden“, erklärt Philipp Deutsch. Er verweist auch auf Studien, die belegen, dass häufige Partnerwechsel die Spielentwicklung beschleunigen. Spielerinnen und Spieler, die regelmäßig mit unterschiedlichen Gegnern spielen, verbessern sich wesentlich schneller als solche, die immer denselben Partner haben.

Volle Flexibilität ohne Bindung

Die Plattform richtet sich nicht nur an unabhängige Tennis-Enthusiasten, sondern auch an Vereinsmitgliedern, die Abwechslung suchen. Um Teil der Community zu werden, reicht eine einfache Registrierung auf tennis-liga.at. Anschließend werden die Nutzer in Spielrunden eingeteilt, die ihrer Spielstärke entsprechen, und erhalten die Möglichkeit, in flexiblen Runden neue Gegner zugeteilt zu bekommen. Dies sorgt für kontinuierliche Herausforderungen und Vielseitigkeit im Spiel.

Tennis ist mehr als nur ein Sport. Mit der Online-Plattform tennis-liga.at können alle, unabhängig von Alter oder Spielstärke, passende Gegner finden und das gemeinsame Spiel genießen. Bis jetzt haben sich bereits über 500 Tennisspieler in Wien und Umgebung registriert. Seien auch Sie ein Teil dieser florierenden Community!