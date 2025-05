Tennis: Misolic blickt mit großer Vorfreude auf das Duell mit Djokovic bei den French Open

Filip Misolic begeistert in Paris bei den French Open 2025. Am Donnerstagabend triumphierte der Grazer über die Weltranglisten-31. Denis Shapovalov in einem packenden Fünf-Satz-Match und zieht somit erstmals in die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers ein. In der nächsten Runde wartet am Samstag kein Geringerer als Novak Djokovic auf ihn.

GRAZ/PARIS. Filip Misolic setzt mit seiner starken Leistung bei den French Open 2025 ein echtes Ausrufezeichen. Der 23-Jährige sicherte sich mit einem beeindruckenden Match in der zweiten Runde den Einzug in die Runde der letzten 32 Spieler. Die Begegnung gegen Shapovalov war ein wahrer Krimi: Misolic gewann mit 7:6, 7:6, 4:6, 4:6, 6:3 und erhielt dafür ein Preisgeld von 168.000 Euro. „Ich weiß nicht, was ich sagen soll – es ist überwältigend“, äußerte Misolic nach dem Match, als er seine Freude kaum zurückhalten konnte.

Vorfreude auf das Duell mit Djokovic

In der dritten Runde trifft Misolic auf einen der größten Stars des Tennis: Novak Djokovic. Der Serbe, der seine zweite Runde klar in drei Sätzen gewonnen hat, wird als klarer Favorit ins Match gehen. „Ich freue mich unglaublich darauf, gegen ihn zu spielen“, so Misolic, der hinzufügt: „Hoffentlich spiele ich auf dem Court Philippe-Chatrier.“ Dieser Platz ist bekannt als das Hauptstadion des Turniers und bietet eine grandiose Kulisse für solch bedeutende Duelle.

Für Misolic stellt der Einzug in die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers, nach seinem beeindruckenden Finale in Kitzbühel 2022, den größten Erfolg seiner bisher noch jungen Karriere dar. „Mein Ziel ist es jetzt, neue Energie zu tanken und mich optimal auf das Match vorzubereiten“, erklärte er optimistisch.

Das könnte dich auch noch interessieren:

Ofner und Misolic nach Auftaktsiegen beide in Runde zwei

Teamgeist und Tempo beim Laufevent des Jahres

Filip Misolic nimmt vor French Open „Top 100“ ins Visier