Teufel: Ultima-Serie präsentiert sich in frischem Design

Teufel, der renommierte Hersteller hochwertiger Audio-Produkte, präsentiert die überarbeitete Ultima-Serie mit einem modernen Design, das einen frischen Wind in die bereits bewährte Lautsprecherlinie bringt. Diese Neuauflage betrifft die passiven Lautsprecher Ultima 40, Ultima 20 und Ultima Center, die seit 2011 auf dem Markt sind. Die jüngsten Änderungen in der Ultima-Serie beruhen vor allem auf kosmetischen Anpassungen. Erik Haberman, Senior Product Manager bei Lautsprecher Teufel, beschreibt die Überarbeitung als „modern und erwachsen", eine Herausforderung, die mit Stolz angenommen wurde. Obwohl die Veränderungen eher subtil ausfallen, tragen sie zur zeitgemäßen Ästhetik der Lautsprecher bei. Elegante Gestaltung Ein markanter Vorteil der überarbeiteten weißen Ultima-Lautsprecher ist die Erweiterung der weißen Farbgebung, die nun auch den Standfuß umfasst. Diese Änderung unterscheidet sich von der vorherigen Ausführung, bei der lediglich die Front des Gehäuses weiß war. Das harmonischere Gesamtbild wird durch die Anpassung der Stoffabdeckungen unterstützt, die nun in einem hellen Grau statt im bisherigen Schwarz gehalten sind. Siehe auch Bezirksparlament: Das Kalvarienbergfest kehrt unter neuer Leitung zurück Die elegante Gestaltung der neuen Ultima-Serie Wer Klangänderungen erwartet, wird enttäuscht: Teufel hat die akustischen Eigenschaften der neuen Lautsprecher beibehalten. Der Klang bleibt unverändert und bietet die bewährte Performance seiner Vorgänger, die für ihre hochwertige Audioqualität bekannt sind. Modellübersicht der Ultima-Serie Die Ultima 40 Standlautsprecher bestechen durch einen kraftvollen Bass, lebendige Mitten und detailreiche Höhen. Sie sind ideal für größere Räume, wo sie ihr volles Potenzial entfalten können. Die Ultima 20 sind kompakter und eignen sich besser für Regale und kleinere Räume, während sie dennoch ein beeindruckendes Klangerlebnis bieten. Siehe auch Der "Alte Ort": Buch über das historische Herz von Ottakring wird vorgestellt Ultima 40 und Ultima 20 im Vergleich Für Heimkino-Enthusiasten bietet Teufel das Ultima 40 Surround 5.1-Set an, das aus zwei Ultima 40 Boxen, zwei Ultima 20 Lautsprechern, einem Ultima Center Lautsprecher und einem Teufel T10 Aktiv-Subwoofer besteht. Preislich bleibt die neue Ultima-Serie auf dem Niveau der Vorgängermodelle, was für ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis sorgt.

