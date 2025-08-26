The COI Vienna – Handelskai 265, 1020 Wien, Austria

Bild= Symbolbild – KI generiert





The COI Vienna: Dein modernes Fitnessstudio in Wien

Das Fitnessstudio The COI Vienna zeichnet sich durch ein breites Angebot an Dienstleistungen und hochwertigen Einrichtungen aus, die auf die Bedürfnisse einer vielfältigen Zielgruppe zugeschnitten sind. Gelegen im Herzen Wiens, bietet das Studio eine einladende Atmosphäre für Training und Wellness.

Ausstattung und Leistungen

The COI Vienna überzeugt durch moderne, großzügig gestaltete Trainingsflächen und eine umfangreiche Ausstattung. Die Mitglieder haben Zugang zu:

Kraft- und Cardiogeräten: Hochmoderne Maschinen, die sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet sind.

Hochmoderne Maschinen, die sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet sind. Freihantelbereich: Ideal für individuelles Training und das Erlernen von Techniken unter Anleitung.

Ideal für individuelles Training und das Erlernen von Techniken unter Anleitung. Funktionales Training: Bereiche für HIIT-Workouts, Kettlebells und andere funktionelle Trainingsmethoden.

Bereiche für HIIT-Workouts, Kettlebells und andere funktionelle Trainingsmethoden. Kurssystem: Ein umfangreiches Kursangebot, das Yoga, Pilates, Zumba, Spinning und viele weitere Fitnessformate umfasst.

Ein umfangreiches Kursangebot, das Yoga, Pilates, Zumba, Spinning und viele weitere Fitnessformate umfasst. Personal Training: Individuelle Betreuung durch erfahrene Trainer, die auf persönliche Ziele eingehen.

Individuelle Betreuung durch erfahrene Trainer, die auf persönliche Ziele eingehen. Wellnessbereich: Sauna und Ruheräume, die nach dem Training zur Entspannung einladen.

Vorteile

Ein Highlight von The COI Vienna ist die persönliche Betreuung der Mitglieder. Trainer stehen jederzeit für Fragen zur Verfügung und helfen bei der Erstellung individueller Trainingspläne. Auch die Gemeinschaft im Studio wird großgeschrieben: Regelmäßige Events und Challenges fördern den Zusammenhalt und die Motivation unter den Mitgliedern.

Zielgruppe

Das Fitnessstudio richtet sich an eine breite Zielgruppe. Ob Anfänger, Hobbysportler, Studierende oder erfahrene Athleten – jeder findet hier das passende Angebot. Auch Menschen mit spezifischen Zielsetzungen, wie Gewichtsreduktion oder Muskelaufbau, profitieren von der abwechslungsreichen Trainingsgestaltung und der professionellen Anleitung.

Sonderangebote und Preise

The COI Vienna bietet attraktive Mitgliedschaftsmodelle an. Diese reichen von Monats- bis Jahresverträgen. Im Rahmen von Sonderaktionen können Neukunden zudem von vergünstigten Tarifen oder einem kostenlosen Probetraining profitieren. Oftmals werden auch spezielle Aktionen wie „Bring a Friend“ angeboten, bei denen Mitglieder eine Freundin oder einen Freund kostenlos mitbringen können.

Preise variieren je nach Vertrag und Dauer und liegen in der Regel zwischen 30 und 70 Euro pro Monat, abhängig von den gebotenen Leistungen und der Dauer der Mitgliedschaft. Zudem gibt es ermäßigte Tarife für Studierende und Senioren.

Öffnungszeiten

Ein weiterer Vorteil von The COI Vienna sind die flexiblen Öffnungszeiten. Das Studio ist montags bis freitags von 07:00 bis 22:00 Uhr und am Wochenende von 09:00 bis 20:00 Uhr geöffnet. Dies ermöglicht es den Mitgliedern, auch nach einem langen Arbeitstag oder am Wochenende problemlos ihr Training zu absolvieren.

Fazit

The COI Vienna ist nicht nur ein Fitnessstudio, sondern ein Ort, an dem Gesundheit und Wohlbefinden großgeschrieben werden. Die moderne Ausstattung, qualifizierten Trainer, das umfangreiche Kursangebot und die angenehme Atmosphäre machen es zu einem idealen Ort für alle, die aktiv etwas für ihre Fitness tun möchten. Egal, ob du Einsteiger oder Fitnessprofi bist, hier findest du alles, was du benötigst, um deine Ziele zu erreichen und dich in einer motivierenden Gemeinschaft wohlzufühlen.

The COI Vienna

Adresse: Handelskai 265, 1020 Wien, Austria

INFO: Alle Details zum Fitnesstudio Vorteile, Leistungen sind allgemein und aus öffentlichen Quellen – bei Änderungswünschen und Korrekturen gerne an uns wenden. Wir übernehmen keine Haftung für Korrektheit & Details – informieren Sie sich selbständig vor Ort!