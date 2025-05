Theater im Lend: Tanzstudio „Dance! Alles außer Standard“ präsentiert Best-Of-Show

Das Tanzstudio „Dance! Alles außer Standard“ in Graz feiert eine erfolgreiche Saison, gekrönt von gleich zwei Weltmeistertiteln. Die Abschlussfeier findet in der Highlight-Show im Theater am Lend statt.

GRAZ. In Poreč konnte das Grazer Tanzstudio „Dance! Alles außer Standard“ im Rahmen der DanceStar World Championship mehrere Medaillen und Topplatzierungen erzielen. Besonders hervorzuheben sind die Tänzer Lukas Gollowitsch und Timo Donnelly, die mit ihrem Auftritt zu „Falco – I am you“ in der Kategorie Musical Theatre Duo/Trio/Quartet Seniors den Weltmeistertitel der A-Liga errangen. Sie überzeugten die Jury mit eindrucksvollen über 100 Punkten – das Maximum in diesem Wettbewerb beträgt 120 Punkte.

Zusätzlich sicherten sich Gollowitsch und Donnelly den Sieg in der B-Liga mit ihrem Auftritt zu „Beetlejuice – Say my name“. Diese Leistung wurde besonders bemerkenswert, da Gollowitsch kurzfristig für die verletzte Svenja Illek einsprang und den Tanz in nur 20 Minuten einstudierte. Auch im Solo-Wettkampf konnte er sich gegen 14 Konkurrenten durchsetzen und wurde Vizeweltmeister. Ein weiteres Talent der Gruppe, die sechsjährige Yuna-Imea Neuhofer, überzeugte in der Kategorie Lyrical-Solo-Mini und belegte den dritten Platz.

Highlight-Show und Workshops

Der krönende Abschluss der Saison wird am 27. Juni im Theater im Lend gefeiert, wo Einblicke in die Kurse und Highlights des Jahres gegeben werden. Das Tanzstudio bietet auch in den Sommermonaten Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an, um die Tanzleidenschaft weiter zu fördern. Tickets und weitere Informationen sind auf der Website www.dance-now.at verfügbar.

