Theater Mariahilf: Eine „Spanische Fliege“ voller Dramatik

Haken, Missverständnisse und Enthüllungen: „Die Spanische Fliege“ wird vom Theater Mariahilf in Graz aufgeführt und verspricht eine fesselnde Verwechslungskomödie.

GRAZ. Im Kristallwerk an der Viktor-Franz-Straße 9 präsentiert das Theater Mariahilf an mehreren Abenden die beliebte Komödie „Die Spanische Fliege“, ein Werk von Franz Arnold und Ernst Bach, das mit Witz und Verwirrung spielt. Die Geschichte entfaltet sich um das zentrale Thema der Lügen und deren unerwartete Konsequenzen. Vor 25 Jahren brachte eine temperamentvolle Tänzerin, bekannt als die „Spanische Fliege“, einen Sturm in das Leben des Senffabrikanten Klinke, der sich bis heute spürbar auswirkt. Ein geheimes Kind, das aus dieser turbulenten Zeit hervorgegangen ist, sorgt für ständige finanzielle Verpflichtungen – geheim und verborgen vor Klinkes strenger Ehefrau, Emma.

Wenn Geheimnisse ans Licht kommen

Der Konflikt erreicht seinen Höhepunkt, als Klinke glaubt, der Sohn einer Bekannten, den Emma als potenziellen Ehemann für ihre Tochter Paula ins Spiel bringt, könnte sein eigenes uneheliches Kind sein. Das Netz aus Lügen und Absprachen droht nun, aufzufliegen, was zu einer chaotischen Reihe von Missverständnissen führt. Regisseurin Ulrike Zazworka bringt ein talentiertes Ensemble auf die Bühne, darunter Klaudia und Peter Gollner, Mila Hagen, Karin Huditz, Christoph Ranftl und Andreas Weizer, die alle dazu beitragen, die Komödie mit vergnüglichen und hintergründigen Momenten zu bereichern.

Termine und Ticketinformationen

Freitag, 14. März – 19:30 Uhr (Premiere)

Samstag, 15. März – 19:30 Uhr

Sonntag, 16. März – 15:00 Uhr

Mittwoch, 19. März – 19:30 Uhr

Donnerstag, 20. März – 19:30 Uhr

Freitag, 21. März – 19:30 Uhr

Sonntag, 23. März – 15:00 Uhr

Tickets sind erhältlich unter der Telefonnummer 0699/113 09 414 oder auf der offiziellen Webseite des Theaters www.theatermariahilf.at.

