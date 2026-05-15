Thermenboom in der Steiermark: Verlängerte Wochenenden treiben Besucherzahlen in die Höhe

Verlängerte Wochenenden sorgen für starken Andrang in steirischen Thermen

Die steirischen Thermen verzeichnen an den verlängerten Wochenenden derzeit besonders viele Gäste. Besucherinnen und Besucher nutzen die Angebote sowohl für Kurzurlaube als auch für Tagesaufenthalte.

Das Wetter in der Steiermark ist aktuell von Regen, Wind und kühlen Temperaturen geprägt. Viele Gäste wählen vor diesem Hintergrund einen Thermenbesuch aus verschiedenen Teilen Österreichs.

Hohe Auslastung und Zugangsbeschränkungen

Für die kommenden Feiertagswochenenden wird mit einer hohen Auslastung in den steirischen Thermen gerechnet. In einigen Einrichtungen, darunter der Therme Bad Waltersdorf, wurden am Vormittag eines Freitags aufgrund des großen Andrangs Zugangsbeschränkungen eingeführt.

Zu den Besuchergruppen zählen sowohl Urlauberinnen und Urlauber als auch Tagesgäste. Viele Tagesgäste entscheiden sich auch als Alternative zu Golfplätzen oder anderen Ausflugszielen für einen Aufenthalt in der Therme.

Gäste aus ganz Österreich

Die steirischen Thermen ziehen Gäste aus Wien, Kärnten und weiteren österreichischen Bundesländern an. Eine Besucherin berichtete am Freitag, sie habe sich kurzfristig für einen Thermenbesuch entschieden, weil sie frei habe und das Wetter nicht schön sei.

Gernot Deutsch, Geschäftsführer der Heiltherme Bad Waltersdorf, nannte die Lage der Feiertage, das Wetter in der Steiermark sowie das Wetter an der oberen Adria als Faktoren für den Andrang in seiner Therme. Die Betreiber der steirischen Thermen äußern sich insgesamt optimistisch zur weiteren Entwicklung des Gästeaufkommens.