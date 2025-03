Thorsteinn Einarsson Enthüllt Überraschungen in Seinem Neuen Album!

Der unverwechselbare Sound von Einarsson bleibt trotz seiner neuen musikalischen Erkundungen unberührt. Ein Grund dafür könnte sein, dass viele seiner neuen Stücke in den einzigartigen, kalten Landschaften seines Heimatlandes Island entstanden sind. „In einer Holzhütte meiner Mutter am Land“, beschreibt der Künstler stolz. „Dort gab es nur einen Hot Tub, Polarlichter und vor allem Ruhe – perfekt für kreatives Schaffen. Ich habe dort zum ersten Mal ernsthaft komponiert, und es hat mich wirklich ins Musizieren gezogen. Vielleicht werde ich mich das nächste Mal für eine sonnigere Umgebung entscheiden. Bis jetzt habe ich noch nie ein Album im Sommer aufgenommen.“

Der Titel des neuen Albums spiegelt die Philosophie und den Inhalt der Lieder wider. Einarsson beschreibt die Stücke als ein „Sammelsurium an Stimmungen und Gefühlen“, was seine musikalische Vielfältigkeit unterstreicht. „Vielfalt ist mir sehr wichtig“, betont er anlässlich seines 29. Geburtstags am Mittwoch, den 19. März. „Der rote Faden ist mein einzigartiger Songwriting-Stil und meine Stimme. Mit jedem Album experimentiere ich, nehme Änderungen vor – das geschieht aber völlig organisch und stimmig.“ Auch wenn das Album einige typische Singletracks enthält, sieht sich Einarsson in erster Linie als „Albumkünstler in einer Zeit, in der Singles die Hauptrolle einnehmen“, schmunzelt er.

„Dieses Album hat viel mehr Farbe“ erklärt Einarsson und vergleicht es mit seinen vorherigen Werken. „Es sind Queen-artige Vocals enthalten; der Titelsong ist eine fünf Minuten lange Rockoper mit Taktwechseln, Tempo­modulationen und vielen Überraschungen. Ich habe mich wirklich ausgetobt, um musikalisch zu zeigen, dass ich nicht nur eingängige Melodien, sondern auch komplexe Rockstrukturen schaffe.“ In seinen eigenen Worten möchte der Musiker, dass die Zuhörer denken: „What the fuck, was ist hier los?“

Einarsson hebt hervor, dass solche musikalischen Experimente im Pop selten vorkommen. „Wann habe ich zuletzt von einem Popkünstler, besonders in Österreich, einen fünf Minuten langen Song gehört, der mit Vollgas und Taktwechseln daherkommt? So etwas finden wir in der Klassik und im Rock, warum nicht im Pop?“ Daher betrachtet er das Album als Raum für kreatives Experimentieren. Zudem sorgt Einarsson dafür, dass seine Musikkonsumenten der alten Schule auf ihre Kosten kommen: „Auf der CD und der Schallplatte gibt es einen versteckten Song. Für diejenigen, die sich die Zeit nehmen, einen physischen Tonträger zu erwerben. Auf Spotify gibt es das nicht.“

Seine Vorliebe für Rockmusik ist nicht neu. Einarsson sagt: „Seit zehn Jahren rede ich über meine Liebe zu Queen, aber das hat man in meinen vorherigen Liedern nie wirklich gehört. Ich schätze Popmusik, und jetzt habe ich dank meiner musikalischen Reife die Fähigkeit, Songs wie „Teardrops & Confettiguns“ zu kreieren. Das hätte ich mit 18 Jahren nicht geschafft.“

Mit dem Veröffentlichungstag des Albums startet Einarsson eine umfassende Österreich-Tournee. „Ich spiele in jedem Bundesland“, freut er sich. „Es schaut sehr gut aus. Ich bin unglaublich dankbar, dass jetzt so viele Leute zu meinen Auftritten kommen. Vor ein paar Jahren war das nicht so; es war ein langer Weg mit vielen Nächten in Hotels und Fahrten über viele Kilometer – aber es hat sich ausgezahlt.“

Einarsson komponiert auch für andere Künstler und hat sogar einen Beitrag für die isländische Vorausscheidung zum diesjährigen Eurovision Song Contest geschrieben. Immer wieder gibt es Gerüchte, dass Einarsson selbst für Österreich antreten könnte. „Ich wäre letztes Jahr fast gegangen, aber es hat nicht geklappt“, erzählt er. Er betrachtet das Thema Eurovision als abgeschlossen: „Der Wettbewerb ist viel mehr als nur Musik. Mich interessiert es nicht, politisiert zu werden. Ich würde gerne für den ESC schreiben; ich bin ein großer Fan. Aber ich muss nicht selbst hin. Vielleicht in 50 Jahren“, lacht er herzlich.

(Das Gespräch führte Wolfgang Hauptmann/APA)

(S E R V I C E – Die Österreichtour beginnt am 21. März in Innsbruck. Weitere Tourdaten sind auf seiner Website).

Zusammenfassend zeigt Einarsson mit seinem neuesten Album, dass er sowohl die traditionellen als auch die modernen Aspekte des Musikschaffens vereint. Seine Experimentierfreudigkeit und die Entscheidung, verschiedene musikalische Stile zu kombinieren, machen dieses Album frisch und spannend. Einarsson beweist einmal mehr, dass die Grenzen der Musik fließend sind und die Kreativität keine Limits kennt.