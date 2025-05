Thrilling Cup Final: Zadrazils Bayern Claims Victory 4-2 Over Werder!

news/APA/Donnerstag, 01.05.25, 23:17:33

Das Frauenfußballteam des FC Bayern hat am Donnerstag das Double fixiert. Vier Tage nach dem Gewinn des Meistertitels holten die Münchnerinnen mit einem 4:2-Finalsieg in Köln über Werder Bremen auch den DFB-Pokal. Die ÖFB-Internationale Sarah Zadrazil spielte bei den Siegerinnen durch, ihre Landsfrau Katharina Naschenweng fehlte wegen einer Verletzung.













APA/APA/AFP/INA FASSBENDER













Dies markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte des Vereins und des Frauenfußballs im Allgemeinen. Der Sieg im DFB-Pokal folgt nur wenige Tage nach dem Gewinn des Meistertitels, was ihre Dominanz in der deutschen Frauen-Bundesliga unterstreicht. Im Finale in Köln triumphierten die Münchnerinnen mit einem eindrucksvollen 4:2 über Werder Bremen. Sarah Zadrazil, eine Schlüsselspielerin für das Team, war von Beginn an auf dem Platz und trug entscheidend zum Erfolg bei.

Die Mannschaft zeigte eine bemerkenswerte Leistung, die von starken Teamleistungen und individuellen Glanzmomenten geprägt war. Ein paar der Highlights des Spiels umfassen:

Taktische Meisterleistung: Die Trainerin setzte auf eine aggressive Offensivstrategie, die Werder Bremen unter Druck setzte.

Charakter der Spielerinnen: Trotz zwischenzeitlichem Rückstand bewiesen die Spielerinnen Kampfgeist und Teamgeist.

Highlights im Spiel: Mehrere spektakuläre Tore, die das Publikum in Begeisterung versetzten.

Leider war eine weitere österreichische Spielerin, Katharina Naschenweng, nicht im Kader, da sie aufgrund einer Verletzung pausieren musste. Dies wirft Fragen zur Tiefe des Kaders auf, insbesondere in der geschäftigen Saison, die vor ihnen liegt.

Die Saison 2024/25 war für die Bayern-Damen voraussichtlich eine der spannendsten. Neben der Dominanz in der Liga und im Pokal hatten sie auch in europäischen Wettbewerben große Ambitionen. Der Sieg in Köln wird daher nicht nur als Abschluss einer erfolgreichen Saison betrachtet, sondern auch als Grundlage für künftige Erfolge und vielleicht sogar als Sprungbrett für internationale Titel.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der DFB-Pokal-Sieg für die Spielerinnen eine Bestätigung ihrer harten Arbeit und ihres Talents ist.

Mit Blick auf die nächste Saison hofft das Team, ihre Erfolge fortzusetzen und den Frauenfußball weiter zum Blühen zu bringen.