Thrilling Showdown in Manchester: Tottenham Faces Off Against Bodø/Glimt!

In der Premier League steuern die „Red Devils“ als Tabellen-14. auf die schlechteste Platzierung seit 1992 zu. In einer Saison, die von Schwierigkeiten und wechselnden Formkurven geprägt ist, muss Manchester United die dringend benötigte Konstanz finden, um nicht weiter an Boden zu verlieren. Trotz ihrer turbulenten Liga-Performance lebt jedoch die Hoffnung auf einen internationalen Titel. In einem spannenden Europa-League-Spiel gegen Lyon, das mit einem 2:2 endete, gingen die Spieler durch Tore von Manuel Ugarte (10. Minute) und Diogo Dalot (45.+1 Minute) mit 2:0 in Führung. Es war ein vielversprechender Start, doch Alejandro Garnacho verpasste eine große Chance auf das 3:0 nach der Pause, was sich als fataler Fehler herausstellen sollte. Lyon gleichen durch Corentin Tolisso (71.) und Nicolas Tagliafico nach einem Missverständnis in der Abwehr (77.) aus, und versetzten die United-Fans in Schockstarre.

In einer dramatischen Wendung erhielten die Lyon-Spieler in der 89. Minute eine Gelb-Rote Karte, doch die Überzahl genutzten die Red Devils nicht optimal. Die Verlängerung wurde zu einer Achterbahn der Gefühle, in der United das Spiel entglitt. Rayan Cherki (104. Minute) und Alexandre Lacazette, der in der 109. Minute per Elfmeter traf, brachten Lyon mit 4:2 in Front. Doch die Männer um Bruno Fernandes gaben sich nicht auf: Ein Elfmeter verwandelte Fernandes in der 114. Minute, gefolgt von zwei weiteren Toren von Mainoo und Maguire, was den endgültigen Umschwung einleitete.

Im Halbfinale wartet nun Athletic Bilbao, der die Möglichkeit hat, vom Finale im eigenen Stadion zu träumen. Die Basken setzten sich gegen die Glasgow Rangers nach einem torlosen Hinspiel durch, dank Toren von Oihan Sancet (45. Minute) und Nico Williams (80. Minute).

Für die deutschen Clubs setzte sich die Woche des Vergessens bedauerlicherweise fort. Eintracht Frankfurt schied durch ein 0:1 gegen Tottenham als letzter Vertreter aus dem internationalen Geschäft aus. Der Elfmeter von Dominic Solanke (43. Minute) stellte den entscheidenden Unterschied dar. Trotz eines dramatischen Angriffsversuchs von Frankfurt, hielt Tottenham am Ende den knappen Vorsprung, auch dank eines soliden Auftritts von ihrem eingewechselten ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso.

Der kommende Gegner von Tottenham wird Bodø/Glimt sein, die nach einem nervenaufreibenden Spiel als erste norwegische Mannschaft in einem Europacup-Halbfinale stehen. Lazio konnte ein 0:2-Rückstand gegen Bodø/Glimt wettmachen, doch nach dem Ausgleich durch Tijani Noslin (93. Minute) mussten sie im Elfmeterschießen kämpfen, wobei drei Laziali verschossen.

In der Conference League trifft Djurgården wie erwartet auf Chelsea. An der Stamford Bridge dominierten die „Blues“, obwohl sie mit einem klaren 3:0 aus Polen ins Spiel gingen. Legia Warschau startete stark und ging überraschend durch einen Elfmeter von Tomas Pekhart (10. Minute) und einem weiteren Tor von Steve Kapuadi (53. Minute) in Führung. Chelsea konnte jedoch durch Marc Cucurellas zwischenzeitlichen Ausgleich (33. Minute) beruhigt weiterspielen.

Die Fiorentina bleibt ebenfalls im Rennen um ihre dritte Finalteilnahme in Folge. In einem spannenden Duell gegen den slowenischen Tabellenvierten Celje sicherten sich die Italiener ein 2:2 nach ihrem 2:1 im Hinspiel. Moise Kean erzielte das wichtige Tor (67. Minute) nach einem zwischenzeitlichen Ausgleich (65. Minute). Ihre nächste Herausforderung wird Betis Sevilla sein, die ihr 2:0 aus dem Hinspiel mit einem 1:1 beim polnischen Meister Jagiellonia Bialystok erfolgreich verteidigten.

Zusammenfassung: Bundesliga und Premier League stehen unter Druck, während Teams wie Manchester United und Fiorentina um einen Platz im Finale kämpfen. Bodø/Glimt, Athletic Bilbao und Chelsea zeigen starke Leistungen in ihren Europacup-Kampagnen. Es bleibt spannend, welche Mannschaften es bis ins Finale schaffen werden. Die bevorstehenden Spiele versprechen aufregende Fußballmomente!