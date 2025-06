Thunderstorm Alert & Rain: Summer Weather in Vienna Is Still Awaited

Leider haben wir noch keine guten Wetter-Nachrichten für dich. In den kommenden Tagen wird regnerisches Wetter erwartet und bis zum Wochenende wird die Sonne nur sporadisch hervorkommen. Für Donnerstag, den 5. Juni, hat der Wetterdienst GeoSphere eine gelbe Gewitterwarnung ausgesprochen, die die Bürger auf mögliche Unwetter vorbereitet.



WIEN. Es ist warm und schwül, doch das wahrhaftige Sommerfeeling bleibt bisher aus. Auch wenn wir uns bereits in der Hochsaison des Sommers befinden, zeigen die Wettervorhersagen, dass das Wetter in den nächsten Tagen weiterhin von Regen und dichten Wolken geprägt sein wird.

Für den heutigen Tag hat GeoSphere die gelbe Gewitterwarnung herausgegeben, während Regen, Blitz und Donner prognostiziert werden. Die Sonne wird wohl nur vereinzelt zum Vorschein kommen. Die Temperaturen erreichen trotzdem frühsommerliche Werte zwischen 20 und 31 Grad Celsius, was auf eine hohe Luftfeuchtigkeit hindeutet, die viele Menschen als unangenehm empfinden.

Freitag: Regnerisches Wetter hält an



Auch für Freitag, den 6. Juni, wird ein ähnliches Wettergeschehen vorausgesagt. Obwohl GeoSphere die gelbe Gewitterwarnung für den letzten Arbeitstag der Woche aufhebt, bleibt das Wetter dennoch regnerisch. Es wird sogar prognostiziert, dass an diesem Tag mehr Niederschlag als am Donnerstag zu erwarten ist. Die Temperaturen werden leicht fallen und erreichen Werte zwischen 18 und 29 Grad Celsius. Wer die frische Luft genießen möchte, sollte sich jedoch auf nasses Terrain einstellen.

Die Aussichten auf Sonne bleiben auch am Freitag gering. Eine Besserung scheint vorerst nicht in Sicht: Das gesamte Wochenende wird durch eine wolkenverhangene Wettersituation gekennzeichnet sein. Ab Sonntag könnten die Temperaturen nochmals merklich sinken, was die Hoffnung auf einen schönen Sommertag trübt. In Anbetracht dieser Vorhersagen bleibt uns nur zu hoffen, dass sich die Prognosen des Wetterdienstes und die Einschätzungen der Meteorologen als zu pessimistisch erweisen.

