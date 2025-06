Ticketvorverkauf: Wiener Linien „Stations Rave“ startet in die zweite Runde!

Nach dem überwältigenden Erfolg des ersten Raves der Wiener Linien im letzten Jahr, kehrt das Event jetzt zurück. In der Nacht vom 3. auf den 4. Juli wird die U3-Station Volkstheater erneut zur pulsierenden Feier-Location.

WIEN/INNERE STADT/NEUBAU. Im Jahr 2024 starteten die Wiener Linien mit einer innovativen Clubnacht, die als „WL x Stations-Rave“ bekannt wurde. Diese einzigartige Veranstaltung fand in der gesperrten U3-Station Volkstheater statt und zog eine große Zahl von Partygästen an. Die Tickets waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, was den Hunger nach solch außergewöhnlichen Erlebnissen befeuerte.

Aufgrund dieses Erfolgs kehrt der Rave nun in die zweite Runde zurück, dieses Mal in Zusammenarbeit mit dem bekannten Kollektiv „donnerkanzel“, das für seine kreativen und energiegeladenen Events bekannt ist. Am 3. und 4. Juli 2025 wird die U3-Station Volkstheater wieder zu einem Hotspot für elektronische Musik und Tanz. Um den Andrang der Partygäste zu berücksichtigen, wird der Ticketverkauf in zwei Wellen organisiert. Der erste Vorverkauf beginnt am Mittwoch, 18. Juni 2025.

Zwei Kartenverkaufs-Termine



Ab 1 Uhr morgens wird die Station Volkstheater zu einem temporären Rave-Spot, während die U-Bahn nicht in Betrieb ist. Zusätzlich werden zwei umgestaltete U-Bahn-Waggons als besondere kulisse genutzt.

Einer der Waggons wird als Bühne dienen, auf der DJ-Acts aus den Genres Techno, Trance und anderen elektronischen Beats auflegen. Der zweite Waggon beherbergt eine Bar, die eine Auswahl an Erfrischungen anbietet. Das Event endet pünktlich um 4 Uhr morgens, um sicherzustellen, dass der reguläre U-Bahn-Betrieb zu Beginn des Morgenverkehrs wieder aufgenommen werden kann.

Der erste Vorverkauf für das Event startet am Mittwoch um 9 Uhr über die Plattform Ö-Ticket. Der zweite Vorverkauf erfolgt am 25. Juni um 17 Uhr. Ein Ticket kostet 12 Euro. Aus Sicherheits- und betrieblichen Gründen ist die Anzahl der Teilnehmenden auf maximal 440 Personen begrenzt. Sollten im Verlauf des Abends Plätze frei werden, können Besucher zusätzliche Tickets an der Abendkasse vor Ort erwerben.

Der Eingang zum Event befindet sich am Ring Volkstheater. Das Line-up für diesen aufregenden Abend umfasst die Künstler „Invierno“, „ATMN b2b Reumann“ und „Bernd Amman“.

