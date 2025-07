Tiergarten Schönbrunn: Erste Sichtung der Präriehund-Welpen

Nach monatelanger Dunkelheit haben die kleinen Schwarzschwanz-Präriehunde im Tiergarten Schönbrunn endlich das Licht der Welt erblickt. Diese faszinierenden Tiere leben in ausgedehnten unterirdischen Höhlen und stammen ursprünglich aus den weiten Steppen Nordamerikas.

WIEN/HIETZING. Im Tiergarten Schönbrunn, einem der ältesten Zoos der Welt, sorgt die unterirdische Welt der Schwarzschwanz-Präriehunde für Aufregung. Mitte Mai erblickten sechs Jungtiere das Licht der Welt, blind und nackt, und haben in den vergangenen Wochen ihre Wurfhöhle verlassen. Monatelang wurden sie von ihrer Mutter in einem unterirdischen Bau betreut und erhalten, was für die Art typisch ist.

Jetzt erkunden die kleinen Präriehunde bereits die Oberfläche und knabbern neugierig am frischen Gras. „Schwarzschwanz-Präriehunde sind in den weiten Steppen Nordamerikas heimisch und ihre sozialen Verhaltensweisen sind besonders interessant. Der Nachwuchs ist im Zoo gut zu beobachten und ich empfehle jedem Besucher, sich diese kleinen Lebewesen nicht entgehen zu lassen“, sagt Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Hörnchen, die bellen

Die Schwarzschwanz-Präriehunde gehören zur Familie der Hörnchen und sind eng verwandt mit unseren heimischen Murmeltiere. Der Kurator Rupert Kainradl erklärt: „Ihren Namen verdanken sie ihrer charakteristischen schwarzen Schwanzspitze und ihrem typischen Alarmruf, der wie ein Bellen klingt. Dieser Ruf warnt Artgenossen vor möglichen Feinden wie Greifvögeln, Kojoten oder Schlangen, die eine Bedrohung darstellen.“

In der Natur bildet ein Männchen mit mehreren Weibchen eine Gruppe. Diese sozialen Strukturen sind für das Überleben der Art von entscheidender Bedeutung. In freier Wildbahn schließen sich verschiedene Gruppen zu riesigen Kolonien zusammen, die oft mehrere Hektar groß sein können. Die sozialen Bindungen innerhalb der Gruppen werden durch Fellpflege, Körperkontakt und gemeinsames Schlafen gestärkt, was ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermittelt. „Präriehunde errichten komplizierte Gangsysteme, die wie unterirdische Städte fungieren. Diese Aktivitäten lockern den Boden auf und tragen somit erheblich zur Erhaltung eines gesunden Ökosystems bei“, fügt Kainradl hinzu.

