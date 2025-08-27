Tiergarten Schönbrunn: Europa trauert um den ältesten Borneo-Orang-Utan

Der Tiergarten Schönbrunn verabschiedet sich von dem ältesten Borneo-Orang-Utan-Weibchen Europas. Das Tier ist im Alter von fast 61 Jahren gestorben. Dieser Verlust hat auch bedeutende Auswirkungen auf die Gruppendynamik der Orang-Utans.

WIEN/HIETZING. Traurige Nachrichten erreichen uns aus dem Tiergarten Schönbrunn: Am Dienstag, dem 26. August, wurde das fast 61 Jahre alte Borneo-Orang-Utan-Weibchen eingeschläfert. Der Zoo teilte in einem offiziellen Facebook-Post mit, dass sie das älteste Kind dieser Art im gesamten Europäischen Zuchtbuch war. Orang-Utans können in freier Wildbahn bis zu 30 bis 40 Jahre alt werden, während sie in Zoos oft älter werden, was die besondere Bedeutung seiner langen Lebensdauer unterstreicht.

„Ihr Tod ist natürlich ein Verlust für die Gruppe. Gleichzeitig verändert sich die Gruppendynamik stark – vor allem durch die beiden Jungtiere und das neu eingetroffene Männchen“, erklärte der Tiergarten in einem Posting. Die Einführung neuer Tiere in bestehende Gruppen kann herausfordernd sein, da Orang-Utans in der Regel sehr soziale Tiere sind, die sich stark an ihre Gruppenmitglieder gewöhnen.

Eine Reise, die 2009 begann

Das Orang-Utan-Weibchen kam im Oktober 2009 aus dem Artis Zoo in Amsterdam nach Wien im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms. Dort zog es in die neu eröffnete Orangerie ein, die speziell gestaltet wurde, um den Bedürfnissen der Orang-Utans gerecht zu werden. Auch nach dem Umzug blieb der Kontakt zu den ehemaligen Pflegerinnen und Pflegern aus den Niederlanden bestehen, die das Tier regelmäßig in Schönbrunn besuchten, um den Fortschritt und das Leben des Tieres mitverfolgen zu können.

„Der heutige Tag erinnert uns erneut daran, wie das Leben im Tiergarten verläuft. Wir sind wie eine kleine Stadt mit rund 6.000 Bewohnern“, betont der Tiergarten Schönbrunn. Während das eine Team sich über die Geburt eines neuen Elefantenkalbs freut, ist es für die Affenpflegerinnen und -pfleger heute ein schwerer Tag. Solche Momente unterstreichen die emotionale Verbindung, die die Mitarbeiter zu den Tieren aufbauen, und die Herausforderungen, die mit der Pflege von Wildtieren verbunden sind.

Lebensräume im Zoo

Der Tiergarten Schönbrunn ist nicht nur berühmt für seine Orang-Utans, sondern beherbergt auch eine Vielzahl anderer Tierarten, die in speziell gestalteten Lebensräumen untergebracht sind. So kürzlich gab es süße Neuigkeiten: Neun Flamingo-Küken schlüpften und präriehund-Jungtiere sind erstmals zu sehen. Solche Ereignisse sind für den Zoo sowohl eine Freude als auch eine Gelegenheit, das Bewusstsein für den Artenschutz zu schärfen.

