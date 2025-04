Tiergarten Schönbrunn: Pinguin-Nachwuchs in der Familie – Fotogalerie

Es war ein strahlend sonniger Tag im Tiergarten Schönbrunn – einer der ältesten Zoos der Welt, der für seine Vielfalt an Tierarten und das einzigartige Ambiente bekannt ist. Besonders erfreulich ist die Ankunft des diesjährigen Nachwuchses: Ein Frühlingspinguin hat das Licht der Welt erblickt und wird liebevoll von beiden Elternteilen umsorgt. Dies ist ein Beweis für die Erfolgsbilanz des Zoos in der Zucht dieser faszinierenden Tiere. Nicht nur bei den Pinguinen gibt es erfreuliche Nachrichten: Auch bei den Kattas, einer beliebten Lemurenart, sind neue Mitglieder geboren worden. Weitere tierische Neuzugänge umfassen den sonst scheuen Luchs, einen schlafenden Kautz, einen dösenden Polarwolf und ein vegetarisches Eichhörnchen. Der Tiergarten Schönbrunn bietet auf seiner Webseite eine Fotostrecke, in der diese wunderbaren Tiere bewundert werden können. Weitere Details sind auf der offiziellen Webseite des Tiergarten Schönbrunn zu finden. Siehe auch 1 Million Tonnen Plastikmüll pro Jahr: Einführung eines Einweg-Pfandsystems in Österreich ab 2025 Ein weiteres interessantes Highlight im Zoo ist das Kommen der Graureiher, die nicht etwa als Gäste der Pelikane, sondern als fleißige Bruthelfer in einem der Gehege eingetroffen sind. Diese Vögel sind dafür bekannt, dass sie ihre Nester in Baumhöhlen errichten und als hervorragende Eltern gelten, besonders wenn ihnen das Futter direkt vom Tiergarten bereitgestellt wird. Für die Tiergarten-Besucher gibt es auch visuelle Eindrücke: Der Tiergarten Schönbrunn hat auf seinem YouTube-Kanal Videos veröffentlicht, die die neuesten Entwicklungen, wie den Lemurennachwuchs und die Ankunft der neuen Pandas, dokumentieren. Ein Blick auf diese Videos lohnt sich, um die bezaubernde Tierwelt hautnah zu erleben. Siehe auch Hamburg: SPD Festigt Macht – AfD Abrutscht auf Platz Fünf! Hier geht es zu den Videos auf dem Zoo Vienna-Kanal auf YouTube. Dieser Inhalt gefällt Dir? Melde Dich an, um diesen Inhalt mit «Gefällt mir» zu markieren. × 00





