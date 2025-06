Tierhaltung: „Hunde-Kunde“ soll ab 2026 flächendeckend in Österreich eingeführt werden

Seit mittlerweile sechs Jahren ist der Sachkundekurs für Hundehalterinnen und Hundehalter in Wien Pflicht – und das mit Erfolg. Mehr als 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich seither fundiertes Wissen im Umgang mit ihren vierbeinigen Weggefährten angeeignet. Ab 2026 soll das Wiener Modell österreichweit Schule machen.

WIEN. Am 1. Juli 2019 führte die Stadt Wien den verpflichtenden Sachkundenachweis für zukünftige Hundehalterinnen und Hundehalter ein. In den letzten sechs Jahren hat sich das „Hunde-Kunde“-Modell als äußerst effektiv erwiesen. Laut einer Presseaussendung der Stadt Wien bereiten die verpflichtenden Sachkundekurse nicht nur neue Hundebesitzer auf die Herausforderungen im Umgang mit ihren Vierbeinern vor, sondern sie haben auch erfolgreich dazu beigetragen, zahlreiche „Fehlanschaffungen“ zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, da uninformierte Kaufentscheidungen oft zu Tierleid führen können.

„Unser Ziel, fundiertes Wissen über die Bedürfnisse von Hunden und die Herausforderungen bei ihrer Haltung zu vermitteln, haben wir in 20.000 Fällen erreicht – und damit viel Tierleid verhindert“, sagt Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky. In den letzten Jahren hat sich das Interesse an Hunden, insbesondere in urbanen Gebieten, signifikant erhöht. Die Sachkundekurse bieten eine seriöse und praxisnahe Entscheidungshilfe für künftige Besitzer und tragen somit dazu bei, potenzielles Tierleid zu reduzieren.

Ab 2026 österreichweit

Das erfolgreiche Wiener Vorzeigeprojekt soll ab Mitte 2026 als bundesweite Vorgabe gelten. Der verpflichtende Sachkundenachweis wird dann in ganz Österreich eingeführt. Eva Persy, die Tierschutzobfrau in Wien, sieht in den Sachkunde-Kursen eine wertvolle Möglichkeit, modernes Wissen zur artgerechten Hundehaltung zu verbreiten. „Mit der ‚Hunde-Kunde‘ haben wir ein attraktives Angebot geschaffen, das nicht als lästiges Pflichtprogramm wahrgenommen wird“, so Persy weiter. Sie betont die Bedeutung dieser Initiative, um das Wohl von Hunden und deren Haltern zu schützen.

Der Sachkundekurs, der von autorisierten Hunde-Expertinnen und -Experten geleitet wird, dauert in der Regel vier Stunden. Die Teilnehmer erhalten grundlegende Kenntnisse über die Anschaffung, artgerechte Haltung, Pflege und Erziehung der Tiere und werden über die geltenden rechtlichen Bestimmungen informiert. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro, und die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, um eine individuelle Betreuung zu gewährleisten.

Die Anmeldung erfolgt direkt bei den jeweiligen Kursanbietern. Der Kurs ist verpflichtend für alle Bewohnerinnen und Bewohner, die einen Hund anmelden möchten und in den letzten zwei Jahren keinen Hund gehalten haben. Alle Informationen zum Wiener Sachkundenachweis sowie eine Liste der Kursorte findest du auf www.hunde-kunde.at



