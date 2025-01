Tierischer Besuch auf der Märchenbühne Neubauer







Die Märchenbühne am Neubau beginnt ihre neue Saison. Auf welche Aufführungen dürfen sich die jungen Besucherinnen und Besucher im Januar freuen? WIEN/NEUBAU. Was geschieht, wenn ein frierender Hase, ein hungriger Fuchs und andere Tiere Zuflucht in einer kleinen Hütte suchen? Diese Frage beantwortet die Märchenbühne (Kirchengasse 41) in ihrem neuen Stück „Es klopft bei Wanja in der Nacht“. Es richtet sich an alle Kinder ab drei Jahren und wird an jeweils zwei Samstagen und Sonntagen, 18.,…







Source link