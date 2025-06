Tiermedizin: Kleintierzentrum Breitensee feiert Geburtstag mit verschiedenen Veranstaltungen

Das Penzinger Kleintierzentrum Breitensee feiert seinen ersten Geburtstag mit einer Reihe von Veranstaltungen für Haustiere und ihre Besitzer.

WIEN/PENZING. Am 10. Juni 2024 öffnete das Kleintierzentrum Breitensee seine Türen – und das an einem ganz besonderen Datum: dem 80. Geburtstag von Dr. Norbert Kopf, einem angesehenen Veterinärmedizinern, der die Tiermedizin in Wien über Jahrzehnte hinweg entscheidend geprägt hat.

Nach seiner Pensionierung beschloss Dr. Kopf, das Erbe der traditionsreichen Kleintierpraxis Breitensee fortzuführen. An der Breitenstraße 16 wurde ein modernes Zentrum für Tiermedizin eröffnet, das innerhalb eines Jahres auf eine spannende Entwicklung zurückblicken kann.

Seit der Eröffnung hat das engagierte Team des Zentrums viel erreicht und das Vertrauen zahlreicher Tierbesitzer gewonnen.

Zahngesundheit im Fokus

Das Kleintierzentrum bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen – von Routineuntersuchungen bis zur Notfallversorgung. Modernste Technologien wie Laboranalysen, Röntgen, Ultraschall und CT stehen zur Verfügung, um schnelle und präzise Diagnosen zu stellen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der chirurgischen Versorgung. Neben Standardoperationen wie Kastrationen werden auch anspruchsvollere Eingriffe durchgeführt, beispielsweise bei Kreuzbandrissen oder Tumoren. Die Tierärztin Mirjam John hat sich auf Zahnmedizin spezialisiert.

Zahnerkrankungen werden bei Haustieren oft zu spät erkannt, was zu schmerzhaften Folgen führen kann. Das Kleintierzentrum begegnet diesem Problem mit modernster Zahndiagnosetechnologie, die frühzeitige Behandlungen von Zahnwurzelentzündungen und Kieferveränderungen ermöglicht. Zu den Angeboten gehören Zahnreinigungen, Extraktionen und Parodontalbehandlungen.

Erste-Hilfe-Kurse

Ein weiteres Highlight in diesem Jahr war die Chip-Transponder-Aktion, bei der Tierhalter kostenlos die Lesbarkeit und Registrierung ihrer Haustierchips überprüfen lassen konnten. Diese Aktion wird erneut am Samstag, den 14. Juni, während der regulären Öffnungszeiten angeboten.

Außerdem interessieren sich viele Tierhalter für die Erste-Hilfe-Kurse, die das Zentrum im Angebot hat. Bereits vier Termine waren ausgebucht, und die nächste Schulung findet am 14. Juni von 15 bis 19 Uhr statt. Ziel der Kurse ist es, Tierbesitzern zu helfen, in Notfallsituationen richtig zu handeln. Anmeldungen sind unter 01/963 62 00 sowie [email protected] möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.vet-breitensee.at.

Das könnte Sie auch interessieren:

Jetzt mischen auch Josefstadt und Penzing mit

Historische Orgel lebt wieder durch Konzerte in St. Anna

Stadt reagiert auf überwucherten Schutzweg in Penzing