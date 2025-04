Tierquartier: Über 30 Katzen in nur wenigen Tagen in Wien ausgesetzt

Die Tierrettung der Stadt Wien hat in nur wenigen Tagen über 30 ausgesetzte Katzen gefunden und in das Tierquartier gebracht. Betriebsleiter Thomas Bender fordert mehr Aufklärung und Verantwortung bei der Haustierbeschaffung, denn Tiere sind „keine Wegwerfartikel“.

WIEN/DONAUSTADT – Es ist bedauerlich, dass auch in Wien viele Menschen sich von ehemals geliebten Tieren trennen möchten. Während einige ihre Haustiere verantwortungsbewusst in Tierheimen abgeben, werden andere einfach ausgesetzt. Diese traurige Realität zeigt sich besonders drastisch im Tierquartier in der Süßenbrunner Straße 101, wo die Zahl der abgegebenen Tiere rapide angestiegen ist. In einem Zeitraum von nur wenigen Tagen wurden über 30 Katzen, darunter winzige, blinde Kätzchen sowie verletzte und ausgewachsene Tiere, von der Tierrettung abgeholt.

„Es ist einfach nur traurig“

Viele der Katzen werden in Kisten, Transporttaschen oder Kartons zurückgelassen, oft einfach an Straßenrändern, in Stiegenhäusern oder Parks abgestellt. „Es ist einfach nur traurig“, erklärt Thomas Bender, der Betriebsleiter des Tierquartiers Wien. Er kritisiert, dass Tiere wie Müll behandelt werden und betont, dass sie keine „Wegwerfartikel“ sind.

Die auffällig hohe Zahl der Aussetzungen unterstreicht die Dringlichkeit von Aufklärung, Verantwortung und Hilfsangeboten, so Bender. In vielen Fällen ist es offensichtlich, dass die verantwortungsvolle Vorbesitzer nicht nach ihren Tieren suchen. Wer sich so eines Lebewesens entledigt, begeht zudem eine Straftat. Das Aussetzen von Tieren ist gesetzlich verboten und kann mit Geldstrafen von bis zu 7.500 Euro geahndet werden.

Die mehr als 30 von der Tierrettung gefundenen Katzen sind inzwischen in Sicherheit und werden im Quartier mit viel Liebe und Sorgfalt versorgt. Unterstützungsinformationen und Möglichkeiten, eine Patenschaft zu übernehmen, finden Sie auf www.tierquartier.at.





