Tierschutz Austria plant neue Außenstelle in Wöllersdorf-Steinabrückl für Wildtiere und Exoten

Tierschutz Austria plant neue Außenstelle in Wöllersdorf-Steinabrückl

Im niederösterreichischen Wöllersdorf-Steinabrückl im Bezirk Wiener Neustadt soll eine neue Außenstelle von Tierschutz Austria entstehen. Für das Projekt steht ein rund vier Hektar großes Grundstück zur Verfügung.

Tierschutz Austria betreut derzeit rund 2.600 Tiere, die sich im Tierschutzhaus in Vösendorf im Bezirk Mödling befinden. Das dortige Gebäude ist aufgrund von Altlasten und baulichen Schäden teilweise in schlechtem Zustand.

Schwerpunkt auf Wildtieren und Exoten

Ein inhaltlicher Schwerpunkt des neuen Standorts soll auf der Versorgung verletzter oder behördlich abgenommener Wildtiere und Exoten liegen. Dazu zählen unter anderem Vögel, Igel, Amphibien und Papageien, die zur Pflege gebracht werden. Darüber hinaus ist eine Tierpension für die kurzzeitige Unterbringung von Tieren geplant. Hunde sollen gezielt durch Trainerinnen und Trainer auf ein neues Zuhause vorbereitet werden.

Energieautarker Betrieb angestrebt

Der neue Standort soll möglichst energieautark betrieben werden, unter anderem durch den Einsatz von Photovoltaik und Erdwärme. Die voraussichtlichen Gesamtkosten werden auf zehn bis 20 Millionen Euro geschätzt. Ein Teil davon soll über Spenden finanziert werden.

Planung ab Sommer 2026

Die Auswahl des Planungsteams ist für Sommer 2026 vorgesehen, die Detailplanung soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 folgen. Die Gemeinde unterstützt das Vorhaben. Bürgermeister Florian Pfaffelmaier von der Partei WIR FÜR WOEST äußerte den Wunsch, Wöllersdorf-Steinabrückl als Vorzeigegemeinde im Bereich des Tierschutzes zu positionieren. Tierschutz-Austria-Präsidentin Madeleine Petrovic bezeichnete einen Spatenstich im Jahr 2027 als angestrebtes Ziel.