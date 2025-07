Tipps und Tricks: Wichtige Hinweise für das Reisen mit Haustieren

Die Urlaubszeit hat in Wien bereits vor Wochen begonnen, und mit ihr steigt leider auch die Zahl der ausgesetzten oder zurückgelassenen Haustiere. In diesem Kontext lohnt es sich, einige wichtige Aspekte zu berücksichtigen, falls du planst, dein Haustier mit in den Urlaub zu nehmen. MeinBezirk hat die wesentlichen Punkte für dich zusammengefasst.

WIEN. Die Urlaubssaison ist in vollem Gange, und viele Wienerinnen und Wiener werden in den kommenden Wochen verreisen. Während einige ihr Haustier auf die Reise mitnehmen, bedeutet dies für andere, dass ihre vierbeinigen Freunde zurückgelassen oder schlimmstenfalls ausgesetzt werden. Der Wiener Tierschutzverein weist eindringlich auf die alarmierenden Zahlen hin: In der Urlaubssaison nehmen die Tierabgaben zu, wobei nur 23 Prozent der abgegebenen Tiere wieder von ihren Besitzern abgeholt werden.

Überlegst du, dein Haustier mit in den Urlaub zu nehmen?

Für alle Tierliebhaber, die ihr Haustier nicht einfach allein lassen möchten, gibt es zahlreiche Aspekte, die es bei Reisen mit dem Vierbeiner zu beachten gilt. Hier sind einige Tipps von MeinBezirk:

Reisen mit Haustieren

Ein entscheidender Faktor bei jeder Reise ist die rechtzeitige Planung. Überlege im Voraus, wie du dein Urlaubsziel am besten erreichst. Reisen mit dem Auto sind oft eine gute Möglichkeit, da sie Flexibilität und die Möglichkeit bieten, regelmäßig Pausen einzulegen. Diese Pausen sind essentiell, um deinem Tier die Gelegenheit zu geben, sich zu entspannen, Wasser zu trinken und sich zu lösen. Im Gegensatz dazu ist das Fliegen mit Haustieren häufig mit viel Stress verbunden. Tierschutzexperten empfehlen, dieses Transportmittel nur im Notfall zu nutzen.

Wissenswertes & Notfallplan

Wenn du planst, innerhalb der EU zu reisen, denk daran, dass dein Haustier eine gültige Tollwutimpfung benötigt, die mindestens 21 Tage alt ist. Wichtig ist auch, dass dein Tier gechippt ist und einen EU-Heimtierausweis besitzt, der als Reisepass für Haustiere fungiert.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Vorbereitung eines Notfallplans. Suche im Voraus nach einem Tierarzt in deinem Urlaubsort und notiere dessen Kontaktdaten sowie die Adresse. Auch eine gut ausgestattete Reiseapotheke ist unerlässlich, inklusive Verbandsmaterial und regelmäßiger Medikamente.

Obwohl eine Tierpension auf den ersten Blick als praktische Lösung erscheinen mag, wird sie vom Tierschutzverein oft nicht empfohlen. Viele Tiere empfinden die Trennung und die ungewohnte Umgebung als belastend. Wer dennoch eine Tierpension in Betracht zieht, sollte diese gründlich prüfen und es nicht als Standardlösung ansehen. Letztlich sind Haustiere Familienmitglieder und sollen auch im Urlaub eine schöne Zeit verbringen. Durch rechtzeitige Planung und verantwortungsvolles Handeln kann der Urlaub für alle Beteiligten zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.



