Tipps und Tricks: Wohnberatung in Wien startet Grätzl-Tour

Wie komme ich zur Wohnbeihilfe? Wie erhält man eine Gemeindebauwohnung? Und was braucht es für eine gute Nachbarschaft? An mehreren Terminen ist die umfassende Beratung der Stadt Wien an einem Ort gebündelt. Mit wertvollen Informationen und praktischen Tipps touren die Berater nun durch verschiedene Wiener Grätzl.

WIEN. Ein Überblick über die Wohnmöglichkeiten in Wien ist gar nicht so einfach zu erlangen. Wichtige Fragen stellen sich: Was muss ich bei Mietverträgen beachten? Wie beantrage ich Wohnbeihilfe? Was sind eigentlich die Kriterien eines Gemeindebaus? Um diese und weitere Fragen zu klären, organisieren die Beratungsstellen der Stadt Wien eine Informationsrunde durch verschiedene Bezirke.

Die beginnen der „#wienwohntbesser“-Tour versammelt Fachleute in verschiedenen Bezirken bis Oktober. Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ) erläutert das neue Angebot: „Wir wollen insbesondere den Wienerinnen und Wienern Unterstützung bieten, denen die verschiedenen Verwaltungswege zu kompliziert erscheinen. Hier stehen ihnen alle Informationen – von rechtlichen Fragen bis hin zu Fördermöglichkeiten – an einem Ort zur Verfügung.“

In sieben Bezirken

Acht Dienststellen bieten ihre Beratungen an: Wohnberatung Wien (WBW), MieterHilfe (MH), Wiener Wohnen (WrW), Nachbarschaftsservice im Gemeindebau wohnpartner (wp), Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*), Hauskunft, MA25 – Technische Stadterneuerung sowie MA50 – Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle. Je nach Veranstaltungsort variiert das Beratungsangebot.

Am Mittwoch, dem 2. April, fand der Auftakt dieser Initiative in Floridsdorf statt. Die Beratungsstellen werden bis zum Herbst folgende Bezirke ansteuern:

Mittwoch, 14. Mai: Meidlinger Hauptstraße (Nähe Philadelphiabrücke), 12. Bezirk, 12 bis 18 Uhr. Vor Ort: WBW, MH, wp, WrW, MA25, MA50, GB*, Hauskunft

Freitag, 20., bis Sonntag, 22. Juni: Donauinselfest, 22. Bezirk, Fr., 14 bis 19 Uhr, Sa. und So. 10 bis 19 Uhr. Vor Ort: WBW, MH, wp

Mittwoch, 23. Juli: Karl-Wrba-Hof, 10. Bezirk, 12 bis 18 Uhr. Vor Ort: WrW, wp, MA25, MA50

Sonntag, 31. August: Tag des Wiener Wohnbaus im Rudolf-Bednar-Park, 2. Bezirk, 12 bis 18 Uhr, alle Dienststellen der Geschäftsgruppe Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen sind vor Ort.

Mittwoch, 10. September: Kardinal-Nagl-Platz/Park, 3. Bezirk, 12 bis 18 Uhr. Vor Ort: WrW, wp, MA25, MA50

Mittwoch, 1. Oktober: Lugner City, 15. Bezirk, 12 bis 18 Uhr. Vor Ort: WBW, MH, wp, WrW, MA25, MA50, GB*, Hauskunft

Alle Interessierten, die Informationen, Services und Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen zur Wohnbeihilfe benötigen, sind herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. Um eine gezielte Beratung zu erhalten, sollten die benötigten Unterlagen oder Verträge mitgebracht werden.



