Tirol: E-Bike-Unfälle und Unwetter in Schwaz

Am vergangenen Wochenende kam es in mehreren Gemeinden Tirols zu Verkehrsunfällen, die auch zu Verletzten führten.

TIROL. Am 19. Juli 2025, gegen 14:45 Uhr, fuhr ein 47-jähriger Österreicher mit einem E-Bike auf der Innerberger Gemeindestraße in Weerberg talwärts. Aus bislang unbekannten Gründen geriet er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Holzstrommasten am Straßenrand, wodurch er sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Eine aufmerksame Zeugin und mehrere Passanten leisteten sofort Erste Hilfe, bis der Rettungshubschrauber eintraf. Der Verletzte wurde umgehend in die Klinik Innsbruck geflogen, um dort weiter behandelt zu werden.

E-Bike-Unfall in Tristach

Zur gleichen Zeit, am 19. Juli 2025, gegen 14:00 Uhr, stürzte eine 36-jährige Österreicherin mit ihrem E-Bike auf dem Weg von der Karlsbader Hütte in den Lienzer Dolomiten in Richtung Dolomitenhütte. Die genaue Ursache des Sturzes ist noch unklar, jedoch zog sie sich Verletzungen unbekannten Schweregrads zu. Die Bergrettung Lienz und das Team des Rettungshubschraubers brachten sie ins Krankenhaus Lienz.

Alkotest verweigert

Am selben Tag, gegen 21:30 Uhr, kam es in Innsbruck zu einem weiteren Vorfall. Ein 44-jähriger Mann fuhr mit einem Pkw auf dem Bleichenweg über eine Mittelinsel und rammte eine Straßenlaterne. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, während sowohl das Fahrzeug als auch die Straßenlaterne erheblich beschädigt wurden. Der Alkotest wurde von dem Mann verweigert, was zu einer sofortigen Führerscheinabnahme führte.

Alkoholisierter Biker

Am 19. Juli 2025, gegen 19:00 Uhr, fuhr ein 53-jähriger Österreicher mit einem E-Bike den Nockhofweg in Mutters talwärts. In einer Linkskurve kam er von der Straße ab und stürzte, erlitt dabei leichte Verletzungen. Ein Passant setzte einen Notruf ab, und die Bergrettung Innsbruck brachte ihn ins Tal. Der anschließende Alkotest fiel positiv aus, und es wird eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck erstattet.

Schweres Unwetter in Schwaz

Am 19. Juli 2025, zwischen 19:00 und 20:00 Uhr, ereignete sich in der Region Schwaz ein schweres Unwetter, das verheerende Auswirkungen hatte. Unterführungen wurden überflutet, und Keller erlitten Wasserschäden. An mehreren Straßen, unter anderem der Innsbrucker Straße, gab es durch die starke Regenfälle erhebliche Schäden. In der Wolfsklamm in Stans mussten eine Frau und ihre drei Kinder von der Bergrettung Schwaz gerettet werden, nachdem sie von umgestürzten Bäumen überrascht wurden. Glücklicherweise blieben alle unverletzt.

Verkehrsunfall in Götzens

Am 19. Juli 2025, gegen 19:35 Uhr, kam es in Götzens zu einem Verkehrsunfall, als ein 59-jähriger Österreicher mit seinem Pkw auf der Neu-Götzner-Landesstraße nach links abbiegen wollte. Dabei fuhr ein 31-jähriger Österreicher mit seinem Fahrzeug auf das Auto des 59-Jährigen auf. Die Beifahrerin des ersten Fahrzeugs erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus Hall gebracht. Auch hier fiel der Alkotest des 31-Jährigen positiv aus und eine Anzeige wird eingereicht.

Zusätzlich gab es Berichte über Hagel in Schwaz und einen Murenabgang in Ehrwald, die die Situation in der Region weiter erschwerten.

