Tirol im Rampenlicht: Jahreskongress der KLAR!-Regionen am Arlberg

Am 17. und 18. Juni 2025 wird Tirol, insbesondere die KLAR! Region Arlberg Stanzertal, zum Schauplatz eines österreichweiten Kongresses über Strategien zur Anpassung an den Klimawandel. Dieser Jahreskongress aller KLAR!-Regionen (Klimawandel-Anpassungsmodellregionen) wird in Pettneu am Arlberg stattfinden und hochrangige Vertreter der Bundes- und Landespolitik versammeln.

TIROL/ARLBERG. Der Kongress, organisiert vom Klima- und Energiefonds sowie dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz in Zusammenarbeit mit Umweltbundesamt GmbH, verdeutlicht anhand der Teilnahme von über 80 KLAR!-Regionen die führende Rolle Tirols in Fragen der Klimaanpassung. Die Veranstaltung wird als Plattform genutzt, um Wissen und Erfahrungen in Bezug auf die Auswirkungen des Klimawandels, der den Alpenraum ökologisch, ökonomisch und gesellschaftlich grundlegend verändert, auszutauschen.

Unterstützung von Bund und Land

„Die KLAR!-Initiative zeigt, dass wir dem Klimawandel nicht hilflos gegenüberstehen. Es gibt konkrete regionale Maßnahmen, die unsere Lebensqualität und die Natur nachhaltig sichern können“,

„Österreich hat im Klimaschutz bereits viele Erfolge erzielt, dank gezielter Maßnahmen vor Ort. Initiativen wie KLAR! tragen dazu bei, dass Klimaschutz in den Köpfen der Menschen verankert ist.“

Tirols Landesrat für Verkehr und Umwelt, René Zumtobel, hebt die strategische Bedeutung des Kongresses hervor:

„Der KLAR!-Kongress bringt Fachleute und Gemeinden aus ganz Österreich zusammen. Wir sehen diesen Austausch als Ansporn, unseren Kurs weiter zu verfolgen. Die KLAR! Region Arlberg Stanzertal setzt seit Jahren auf ambitionierte Projekte zur regionalen Anpassung an den Klimawandel, einschließlich der nachhaltigen Bewirtschaftung von Schutzwäldern und ökologischen Renaturierungsmaßnahmen.“

Praxisorientierter Austausch und innovative Projekte

Der Kongress bietet nicht nur Vorträge, sondern auch eine Exkursion zur Nessler Alm, die Einblicke in Schutzwaldmanagement und Almbewirtschaftung gewährt. Der zweite Tag wird sich intensiv mit dem Spannungsfeld zwischen Wald, Wild und Jagd befassen, einem zentralen Thema im Alpenraum.

„Im alpinen Raum sind die Auswirkungen des Klimawandels bereits spürbar, und das hat direkte Folgen für Natur, Infrastruktur und Lebensqualität. Daher ist es entscheidend, dass wir gemeinschaftlich mit Expert:innen und der Bevölkerung konkrete Schritte unternehmen. Wir freuen uns, dass der KLAR!-Kongress hier am Arlberg stattfinden kann“,

äußert Helmut Mall, Bürgermeister von St. Anton am Arlberg.

Michaela Gasser-Mark, Regionalmanagerin der KLAR! Arlberg Stanzertal, fügt hinzu:

„Wir betrachten den KLAR!-Kongress als Chance, um die Herausforderungen im alpinen Raum zu beleuchten. Wir möchten aufzeigen, was bereits umgesetzt wurde, und laden dazu ein, gemeinsam neue Ideen zu entwickeln. Angesichts des voranschreitenden Klimawandels müssen wir lokal handeln, um nachhaltige Veränderungen zu bewirken.“

