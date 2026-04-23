Tirol lockert Einkommensgrenzen: Mehr Haushalte können Heizkostenzuschuss beantragen

Neuerungen beim Heizkostenzuschuss in Tirol

In Tirol können einkommensschwache Haushalte ab Mai einen Antrag auf einen Heizkostenzuschuss stellen. Die Unterstützung beträgt wie im Vorjahr 250 Euro pro Haushalt.

Für die kommende Heizperiode hat das Land Tirol die Einkommensgrenzen für den Zuschuss angehoben. Ziel ist es, mehr Haushalte zu erreichen.

Antragstellung und Einkommensgrenzen

Der Heizkostenzuschuss kann im Zeitraum von 1. Mai bis 31. Oktober beantragt werden. Haushalte, die den Zuschuss bereits in der Heizperiode 2025/2026 erhalten haben, müssen keinen neuen Antrag stellen.

Die Netto-Haushaltseinkommensgrenze für einen Anspruch auf den Zuschuss liegt bei 1.435 Euro für einen Ein-Personen-Haushalt. Für Zwei-Personen-Haushalte beträgt die Grenze 2.265 Euro, für drei Personen 2.665 Euro und für vier Personen 2.965 Euro. Für jede weitere Person im Haushalt wird die Einkommensgrenze um 300 Euro erhöht.

Auszahlung und Kontrollen

Der Heizkostenzuschuss wird ab September ausbezahlt. Das Land Tirol hat angekündigt, vor der Auszahlung Stichprobenprüfungen durchzuführen.

Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) bezeichnet den Heizkostenzuschuss als ein wichtiges Instrument zur Unterstützung und verweist darauf, dass mit den neuen Regelungen mehr Menschen erreicht werden können.

Beratung und Unterstützung

Personen, die Unterstützung benötigen, können sich an ihre Standortgemeinde wenden. Zusätzlich steht das Tiroler Hilfswerk in Innsbruck als Anlaufstelle zur Verfügung.

Das Tiroler Hilfswerk bietet Vor-Ort-Beratungen sowie Online-Beratungen an. Termine für Video- oder Telefonberatungen können über die Online-Terminvereinbarung des Landes gebucht werden.