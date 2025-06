Tiroler in Graz: Mountainbike-Profi Max Foidl und seine Leidenschaft für den Schöckl

Max Foidl, ein talentierter Mountainbiker aus Graz, nutzt die optimalen Trainingsbedingungen am Grazer Hausberg, um sich auf die bevorstehende Europameisterschaft in Portugal vorzubereiten. Trotz eines Schlüsselbeinbruchs zeigt der in Tirol geborene Wahl-Steirer keinen Anzeichen von Niedergeschlagenheit.

GRAZ/GRAZ-UMGEBUNG. Ein bedeutendes Highlight für Foidl war seine Teilnahme an den Olympischen Spielen, wo er beim Cross-Country-Bewerb in Paris den 22. Platz belegte. Zusätzlich gab er im Gespräch mit MeinBezirk Einblicke in seine Erfahrungen nach den Spielen: „Nach Olympia ist die Anspannung zwar etwas abgefallen, aber stressfrei war die Zeit danach nicht. Die Saison startete sofort.“ Und das hat sich gelohnt: In seinem letzten Weltcup-Rennen 2024 landete er auf einem respektablen 12. Platz.

Der Dezember 2023 war für den 29-Jährigen jedoch weniger erfolgreich, da ihn eine zweiwöchige Erkrankung während der Wettkampfvorbereitung ausbremste. Dennoch startete Foidl motiviert ins Frühjahr und konnte sein Leistungsniveau von 2024 halten. Er errang in Brasilien trotz eines Reifendefekts den 25. Platz in seinem ersten Weltcup-Rennen des Jahres und folgte mit einem 21. Platz in einem weiteren Rennen. Doch im Mai erlitten seine Vorbereitungen einen Rückschlag: Ein Sturz führte zu einem Schlüsselbeinbruch.

Foidl: „Schöckl ist ein super Radlberg“

Trotz der Verletzung bleibt Foidl optimistisch: „Solange es nur das ist, ist es nicht so schlimm.“ Nach einer schnellen Operation kehrte er bereits nach fünf Tagen wieder auf das Rad zurück – zunächst in der Halle, jetzt auch wieder im Freien. Sein bevorzugtes Trainingsgebiet? Der Schöckl. „Von meiner Wohnung in Mariatrost gibt es keine Ampeln zum Stehenbleiben,“ sagt er erfreut über die vielen Strecken.

Ob der Schöckl mit den Bergen seiner Heimatgemeinde St. Johann vergleichbar ist? „Ich mag ihn sehr, der Schöckl ist wirklich ein hervorragender Radberg,“ lacht Foidl. „Ich bin nicht der typische Tiroler, der sagt, dass alles zuhause besser ist, nur weil die Berge höher sind.“ Für seinen Trainingsalltag finde er am Grazer Hausberg optimale Bedingungen: „Ich kann für jedes Programm die passende Runde finden und bei Bedarf über die Teichalm oder Sommeralm verlängern.“

Richtig spannend wird es für den Cross-Country-Sportler Ende Juli: Zuerst steht die Staatsmeisterschaft in Ottenschlag an, gefolgt von der Europameisterschaft in Portugal. Beide Wettkämpfe sind für ihn von großer Wichtigkeit, genauso wie ein Ziel, das Top-10-Placement im Weltcup zu erreichen. „Ich weiß, dass ich die Leistung habe, und diesmal will ich sie abrufen,“ fügt er hinzu. In Anbetracht der erzwungenen Rennpause hat Foidl nun mehr Zeit zur Vorbereitung, was ihn optimistisch stimmt.

