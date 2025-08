Tiroler Landesdienst: Frauen übernehmen zunehmend Führungspositionen

Erfreuliche Nachrichten aus der Landesverwaltung: Tirol setzt durch gezielte Maßnahmen auf die Stärkung von Frauen in Führungspositionen. Der Frauenanteil in Leitungsfunktionen hat sich seit 2003 vervierfacht und zeigt beeindruckende Fortschritte in der Gleichstellung.

In Tirol ist der Anteil von Frauen in Führungspositionen von 9% im Jahr 2003 auf beachtliche 36% im Jahr 2025 gestiegen. Dies zeigt einen klaren Trend zu mehr weiblicher Präsenz in Entscheidungsrollen im öffentlichen Dienst. Besonders bemerkenswert ist, dass mittlerweile 51% der ExpertInnen weiblich sind und vier von acht Bezirkshauptmannschaften von Frauen geleitet werden. Tirol etabliert sich somit als Vorbild für Geschlechtergerechtigkeit in der Verwaltung.

Faire Rahmenbedingungen statt Hürden

Personalreferent Landeshauptmann Anton Mattle betont die Bedeutung dieser Entwicklung:

„Der öffentliche Dienst sollte ein Ort sein, an dem Frauen und Männer die gleichen Chancen haben. Die steigende Zahl an Frauen in Führungsrollen ist ein Beweis dafür, dass unsere Maßnahmen Wirkung zeigen.“

Auch Gleichbehandlungsbeauftragte Isolde Kafka hebt hervor:

„Strukturelle Barrieren müssen systematisch abgebaut werden. Dazu zählen transparente Auswahlprozesse, eine verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie spezielle Netzwerkmöglichkeiten für Frauen im Job.“

Systematische Förderung

Ein zentraler Bestandteil der Gleichstellungsstrategie sind seit Jahren die Fortbildungsangebote für Frauen sowie die Verwaltungsakademie „Führungskompetenz“. Zudem werden spezielle Kompetenzseminare zu „Frauen und Führung“ angeboten. Das Mentoring-Programm ist ein besonders wirkungsvolles Instrument, um Nachwuchsführungskräfte durch erfahrene MentorInnen effektiv auf Leitungsfunktionen vorzubereiten. Im August 2025 startet ein neues Mentoring-Pilotprojekt, das spezifische Schulungen für MentorInnen und Mentees beinhaltet.

Führung in Teilzeit – ein wichtiger Hebel

Die Möglichkeit, Führungsverantwortung in Teilzeit zu übernehmen, fördert den Aufstieg von Frauen im Landesdienst erheblich. Durch klare Regelungen und die Erweiterung der Führungsteams wird die Teilzeitführung praktikabel. Auch das Auswahlverfahren wurde optimiert: Alle geeigneten BewerberInnen können ihre Konzepte persönlich präsentieren und erhalten auf Wunsch individuelles Feedback.

Fokus auf den Gleichbehandlungsbericht

Die jüngsten Erhebungen zeigen erhebliche Zuwächse auf der höchsten Führungsebene, darunter die Landesamtsdirektion, Gruppenvorstände und Bezirkshauptleute: Der Frauenanteil stieg zwischen 2023 und 2025 von 26% auf 42%. An den Bezirkshauptmannschaften liegt der Anteil der Referatsleiterinnen mittlerweile bei 50%. Diese Erfolge werden im Gleichbehandlungsbericht festgehalten, der im Herbst 2025 erscheint. Dieser Bericht wird alle zwei Jahre von den Gleichbehandlungsbeauftragten der Tiroler Landesverwaltung und der Tirol Kliniken erstellt.

