Tiroler Liga-Derby: Götzens sichert sich alle drei Punkte gegen Natters.

Endlich war es soweit: Die Fans des SV Raiba Götzens durften am Samstag wieder auf ihren Verein setzen, der nun in der Tiroler Liga spielt und auf den erfahrenen FC Koch Türen Natters traf.

NATTERS/GÖTZENS. Als die beiden Teams die Raiffeisen Arena betraten, strahlte das Stadion in blau-gelben Farben. Ein feierlicher Ehrenanstoß wurde von den beiden Obmännern Herbert Algrang (Götzens) und Didi Lackner (Natters) zusammen mit den Bürgermeistern Marco Mösl (Natters), Josef Singer (Götzens) und Hansjörg Peer (Mutters) initiiert. Die Stimmung war ausgelassen, doch nach dem Anpfiff entwickelte sich ein spannendes Duell, das mehr als nur politische Gesänge versprach.

Kampf und Thriller

Das Match war geprägt von intensivem Mittelfeldspiel, wobei der Kampfgeist beider Teams viel Raum einnahm und nur wenige technische Feinheiten zur Geltung kamen. Beide Teams hatten jeweils eine Großchance, die Torhüter waren jedoch hervorragend aufgelegt. Nach der Halbzeit sorgte Fabian Algrang mit einem kraftvollen Schuss in der 50. Minute für die Führung der Gäste. Während Natters drängte, lauerten die Götzner auf Konterchancen. In der spannenden Schlussphase, als die 90 Minuten bereits abgelaufen waren, setzte sich die Nervosität auf der Natterseite durch, die zu zwei Chancen führte. Doch Götzens-Keeper Raphael Pirker zeigte bemerkenswerte Paraden und sicherte somit den ersten Sieg für Götzens in der neuen Liga.

Ergebnisse der Liga:

Regionalliga Tirol:

Volders – Völser SV 1:1 (0:1) – Torschütze: Pranter

Kematen – WSG Juniors 3:3 (1:1) – Tore: Draxl, Gruber, M. Plunser

Telfs – Oberperfuss – So., 17 Uhr, Telfs

HYPO Tirol Liga:

Natters – Götzens 0:1 (0:0) – Tor: Algrang

Landesliga West:

SPG Innsbruck West – SPG Axams Grinzens 1:2 (1:1) – Tore: Gutwenger, Happ

1. Klasse West:

Lechaschau – Sellraintal 3:6 (1:4) – Tore: Kofler (3), Haid, Sailer, Bucher

Natters Ib – Mils Ib 2:3 (1:1) – Torschütze: Lanziner (2)

2. Klasse Mitte:

Volders Ib – SPG Axams/Grinzens Juniors 1:2 – Tore: Ismer, Koerffer

Weerberg – Völser Young Boys 7:1 (4:1) – Tor: Ties

Nächste Anpfiffe:

Regionalliga Tirol:

Völser SV – IAC

Fr., 29.8., 18 Uhr, Völs

Kematen – St. Johann

Fr., 29.8., 18.30 Uhr, Kematen

WSG Juniors – Oberperfuss

Sa., 31.8., 10.30 Uhr, Wattens

HYPO Tirol Liga:

Götzens – Haiming

Fr., 29.8., 19.30 Uhr, Götzens

Hall – Natters

Fr., 29.8., 19.30 Uhr, Hall

Landesliga West:

SPG Axams/Grinzens – Schönwies

Fr., 29.8., 19 Uhr, Axams

1. Klasse West:

Sellraintal – Rum Ib

Sa., 30.8., 17 Uhr, Sellrain

Nordkette – Natters Ib

Sa., 30.8., 17 Uhr, Hötting West

2. Klasse Mitte:

SPG Axams/Grinzens Juniors – SPG Ibk. West Ib

Sa., 30.8., 19 Uhr, Axams

Völser Young Boys – Volders Ib

Sa., 30.8., 17 Uhr, Völs

