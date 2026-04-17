Tiroler Sparkasse meldet Höchstwerte für 2025: Betriebsergebnis, Jahresüberschuss und Bilanzsumme steigen markant.

Tiroler Sparkasse legt Jahresergebnis 2025 mit höheren Kennzahlen vor

Die Tiroler Sparkasse (Tispa) hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Plus abgeschlossen. Zentrale Ergebnis- und Bilanzkennzahlen lagen über den Vorjahreswerten.

Das Betriebsergebnis belief sich 2025 auf 66,1 Millionen Euro und lag damit um 13 Prozent höher als im Jahr zuvor. Der Jahresüberschuss vor Steuern (EGT) erreichte 59,4 Millionen Euro, ein Anstieg um acht Prozent im Vorjahresvergleich.

Der Jahresüberschuss nach Steuern erhöhte sich von 41 Millionen Euro im Jahr 2024 auf 44,2 Millionen Euro im Jahr 2025. Laut Geschäftsbericht lag der Jahresgewinn 2025 bei 28 Millionen Euro, nach 38,3 Millionen Euro im Jahr 2024.

Die Bilanzsumme wurde für 2025 mit 4,88 Milliarden Euro angegeben, nach 4,71 Milliarden Euro im Jahr 2024. Das Kreditvolumen wuchs 2025 um 2,3 Prozent auf 3,67 Milliarden Euro. Die Kundeneinlagen lagen 2025 bei 3,87 Milliarden Euro und stiegen damit um 2,7 Prozent.

Die Gesamtkapitalquote erhöhte sich von 18,1 Prozent im Jahr 2024 auf 22,8 Prozent im Jahr 2025. Zudem investierte die Tiroler Sparkasse im vergangenen Jahr 6,8 Millionen Euro in Infrastruktur und Service und eröffnete neue Standorte.

Vorständin Karin Svoboda äußerte sich zur Weiterentwicklung der Filialstruktur und zur Digitalisierung zentraler Abläufe. Vorstand Patrick Götz nahm Stellung zum wirtschaftlichen Umfeld und zur Beratungskompetenz der Tiroler Sparkasse.

Für das Jahr 2026 erwarten die Verantwortlichen der Tiroler Sparkasse eine moderate konjunkturelle Erholung. Zudem wird mit einer vorsichtigen Wiederbelebung der Kreditnachfrage sowie mit steigenden Erträgen im Wertpapier- und Zahlungsverkehrsgeschäft gerechnet.