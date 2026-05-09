Tirols Landwirtschaft leidet: Wie anhaltende Trockenheit Ertrag und Arbeitsabläufe beeinflusst

Anhaltende Trockenheit setzt Tiroler Landwirtschaft unter Druck

Tirols Bauern leiden derzeit unter anhaltender Trockenheit. Seit vielen Wochen hat es im Bundesland kaum geregnet, was Arbeit und Ertrag in der Landwirtschaft beeinflusst.

Laut Einschätzungen ist die Situation in Tirol zwar weniger gravierend als im Osten Österreichs, dennoch werden die Auswirkungen in den Betrieben zunehmend spürbar.

Staubtrockene Wiesen und beeinträchtigtes Futtergras

ORF Tirol hat am Samstag einen Lokalaugenschein zur Trockenheit durchgeführt. Der Landwirt Hannes Dengg bewirtschaftet eine etwa vier Hektar große Wiese am Rand von Münster und beschreibt den Boden dort als staubtrocken. Auf seiner Fläche wachse derzeit wenig, berichtet er.

Dengg hat die erste Mahd seiner Wiese bereits vor gut einer Woche eingebracht. Nach seinen Angaben hat die Trockenheit dem Futtergras deutlich zugesetzt. Er habe deshalb früher gemäht, um die Qualität des Futters zu sichern. Auf einem Foto ist er auf einer Wiese mit sichtbaren Trockenschäden zu sehen.

Landwirtschaftskammer verzeichnet mehr Anrufe

Der Präsident der Landwirtschaftskammer, Josef Hechenberger, schildert, dass sich die Bauernvertretung seit Wochen mit der Trockenheit beschäftigt und die Anrufe dazu täglich mehr werden. Obst und Gemüse könnten zwar bewässert werden, doch ankeimende Ackerfrüchte stünden derzeit still, so Hechenberger.

Nach seinen Angaben nehmen die Schäden am Grünland täglich zu. Hechenberger betont, man müsse sich besser auf Extremwetterereignisse vorbereiten und fordert Forschung zu trockenresistenterem Saatgut.

Bewässerung für Obst- und Gemüsebau unerlässlich

Rund um Kematen und Völs bauen Gustav Hacket und seine Familie Obst und Gemüse an. Die ersten Erdbeeren auf seinen Feldern sind bald erntereif, weitere Pflanzen wurden erst kürzlich gesetzt. Hacket berichtet, dass er aktuell mit der Trockenheit kämpft.

Erdbeeren, die gestern gesetzt wurden, mussten nach seinen Angaben beregnet werden. Die Bewässerung sei unbedingt notwendig. Hacket sagt, die Situation habe sich in den vergangenen Jahren in Bezug auf Bewässerung stark verändert. Künstliche Bewässerung wird derzeit als unerlässlich dargestellt.

Blick nach vorn

Im Zusammenhang mit der aktuellen Trockenperiode wird darauf hingewiesen, dass Trockenphasen wie derzeit nach Einschätzung von Expertinnen und Experten künftig häufiger auftreten werden. Alle Beteiligten hoffen, dass in der kommenden Woche Regen einsetzt.