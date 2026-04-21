Tirols Transitmaßnahmen vor Europäischem Gerichtshof: Italien gegen Österreich um freien Güterverkehr

Tiroler Transitmaßnahmen vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt

Vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg ist am Dienstag eine Klage Italiens gegen Österreich wegen der Tiroler Anti-Transitmaßnahmen mündlich verhandelt worden. In dem Verfahren geht es um mehrere Beschränkungen für den Schwerverkehr auf der Inntal- und Brennerautobahn.

An der Verhandlung vor 15 Richtern nahmen Juristen und Beamte aus Österreich und Italien teil. Das Urteil des EuGH wird frühestens im Herbst oder Anfang des kommenden Jahres erwartet.

Vier umstrittene Maßnahmen in Tirol

Im Mittelpunkt des Verfahrens stehen vier in Tirol eingeführte Regelungen für den Lkw-Verkehr. Dazu zählt ein Nachtfahrverbot für bestimmte Lkws auf einem Streckenabschnitt der Inntalautobahn. Zudem gibt es ein sektorales Fahrverbot, das die Beförderung bestimmter Güter auf einem Abschnitt der A12 untersagt.

Eine weitere Maßnahme ist ein Winterfahrverbot, das an allen Samstagen der Wintermonate zu bestimmten Zeiten den Verkehr bestimmter Lkws in Richtung Italien oder Deutschland verbietet. Ergänzt werden diese Regelungen durch eine Lkw-Blockabfertigung, bei der die Zahl der durchfahrenden Lkws dosiert wird.

Italien argumentiert, diese vier Maßnahmen beschränkten den freien Warenverkehr innerhalb der Europäischen Union in unzulässiger Weise. Aus italienischer Sicht bedeuten sie unzumutbare Einschränkungen für Lkws auf der Inntalautobahn und der Brennerautobahn. Dabei verweist Italien auf eine behauptete Europarechtswidrigkeit und einen Verstoß gegen das Prinzip des freien Warenverkehrs.

Position Italiens und Bedeutung für den Güterverkehr

Italien führt an, Österreich habe trotz zweier EuGH-Verurteilungen in den Jahren 2005 und 2011 rechtswidrige Beschränkungen des freien Warenverkehrs beibehalten und weitere eingeführt. Nach Angaben aus dem italienischen Verkehrsministerium von Minister Matteo Salvini erwartet Italien eine positive Lösung des Rechtsstreits, um Rechtssicherheit wiederherzustellen und günstigere Bedingungen für den Straßengüterverkehr zu schaffen.

Das Ministerium bezeichnet den Straßengüterverkehr als zentral für die Wettbewerbsfähigkeit Italiens und Europas. Die italienische Seite hebt die ihrer Ansicht nach schweren Auswirkungen der Tiroler Transitmaßnahmen auf die Freiheit des Warenverkehrs und das Funktionieren des Binnenmarktes hervor.

Tiroler Argumente und politische Reaktionen

Tirols Verkehrslandesrat Rene Zumtobel (SPÖ) betonte, die Gesundheit der Menschen stehe über der Warenverkehrsfreiheit. Er erklärte, es sei wichtig, dass die Fragen rund um die Tiroler Anti-Transitmaßnahmen durch eine höchstgerichtliche Entscheidung geklärt werden.

Zumtobel kündigte an, Tirol werde weiterhin wirksame Lkw-Verkehrsmaßnahmen ergreifen müssen, um künftige Luftgrenzwerte der Europäischen Union einhalten zu können. Er verwies darauf, dass der Verkehr, insbesondere der Lkw-Verkehr, Hauptverursacher für Stickstoffdioxid sei und dass der zulässige Grenzwert durch die Europäische Union zwischenzeitlich halbiert wurde. Mit Blick auf die Inbetriebnahme des Brenner-Basistunnels erklärte er, Verlagerungsmaßnahmen von der Straße auf die Schiene seien notwendig. Zudem bedankte er sich beim Verhandlungsteam vor dem EuGH.

Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) ließ sich nach eigenen Angaben in Echtzeit über den Verlauf der Verhandlung informieren und stimmte sich kurz vor Beginn mit der Tiroler Delegation ab. Er sagte, die Spitzenjuristen der Republik Österreich und Tirols hätten den Anti-Transit-Kurs verteidigt und ein fundiertes Plädoyer gehalten.

Mattle bezeichnete sich nach der Verhandlung als vorsichtig optimistisch. Aus seiner Sicht wäre ohne die Anti-Transitmaßnahmen die Verkehrsbelastung höher, die Luftqualität schlechter und die Verkehrssicherheit gefährdet. Er verwies darauf, dass die Zahlen zeigten, dass die Belastungsgrenze für Menschen, Natur und Infrastruktur erreicht sei. Zudem äußerte er Zuversicht, dass Italien mit der Forderung, alle Anti-Transitmaßnahmen müssten fallen, nicht durchdringen werde.

Forderungen und weiterer Ablauf vor dem EuGH

Mattle erklärte, Tirol und Österreich bereiteten sich auf alle Eventualitäten vor und forderte weitere Entlastungsmaßnahmen in der Transitfrage. Er rief die EU-Kommission dazu auf, nicht auf ein EuGH-Urteil zu warten, sondern tätig zu werden.

Generalanwalt Campos Sánchez-Bordona kündigte an, seine Schlussanträge in dem Verfahren am 16. Juli vorzulegen. Das finale Urteil des Europäischen Gerichtshofs wird für den Herbst oder den Beginn des kommenden Jahres erwartet. Auf der Brennerroute wird an der Mautstelle in Schönberg jährlich ein Transitaufkommen von rund 2,4 Millionen Transit-Lkws verzeichnet.