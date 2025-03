Tischtennis-Bundesliga: USV Indigo im TV!

Ja, es waren wirklich spannende Tage für den USV Indigo von Donnerstag, dem 20., bis Montag, dem 24. Februar. Diese Tage waren geprägt von aufregenden Tischtennis-Wettkämpfen und einen Hauch von Nervenkitzel, der die Spieler und die Vereinsmitglieder in Atem hielt.

Zweiter großer internationaler Titel für Mariia Lytvyn

Angefangen hat alles am Donnerstag. Das war der Finaltag des internationalen WTT Youth Contenders in Vila Real, Portugal. Im Finale des U15-Einzels stand das Eigenbautalent des USV Indigo, Mariia Lytvyn, bereit, ihr Können zu zeigen. Zuvor hatte sie Amelie Jia im Semifinale in einem enorm spannenden Match mit 3:2 besiegt, wobei der dritte Satz bis 21:19 ging, ein wahres Lehrstück an Spannung und Können. In der Endrunde spielte sie gegen die Französin Lou-Anne Bocquet und konnte diese Begegnung deutlich mit 3:0 für sich entscheiden. Damit holte Mariia ihren zweiten großen internationalen Titel, nachdem sie bereits eine Goldmedaille im U15-Doppel mit Nina Skerbinz bei den Jugend-Europameisterschaften 2024 gewonnen hatte. Dieses WTT-Turnier stellte somit eine neue persönliche Bestmarke für die talentierte Athletin dar.

Reisetrubel

Nach dem großen Erfolg standen jedoch gleich die nächsten Herausforderungen auf dem Program. Eine Flugverzögerung hielt Mariia und ihren Trainer Attila Balaz, ebenfalls vom USV Indigo, zunächst in Portugal fest. Währenddessen begann in Österreich bereits die 1. Damenbundesliga. Zudem berichteten auch aus der Türkei kommende Nachrichten, dass Yu-Jie Huang, eine weitere Spielerin des USV Indigo, aufgrund von Schneefall am Flughafen festsass. Glücklicherweise konnten Mariia und Attila noch am Abend abreisen und erreichten Graz spät in der Nacht. Ein anstrengender Start, doch sie konnten sich für die Meisterschaft vorbereiten.

Am Samstagmittag war es dann endlich so weit. Um 15 Uhr begann das Heimspiel der ersten Damenmannschaft gegen PANACEO Stockerau. Leider kam Yu-Jie Huang nicht rechtzeitig an, und das Team hoffte auf eine kleine Spielverschiebung. Ein zusätzliches Problem ergab sich, als die Halle, in der das Spiel stattfinden sollte, versehentlich doppelt vergeben wurde. Doch Dank der Flexibilität aller Beteiligten, einschließlich der Gegenspieler und Schiedsrichter, konnte die Partie um 16:30 Uhr in der Unionhalle, der Heimat des USV Indigo, starten.

Yu-Jie Huang startete stark und gewann ihr erstes Spiel gegen Karoline Mischek mit 3:0. Ana Nikoiani Chervik bewies erneut ihren Kampfgeist und entschied ein spannendes Duell gegen Szandra Pergel im fünften Satz für sich. Leider musste Mariia im dritten Match eine Niederlage hinnehmen nach einem Marathon-Spiel von fünf Sätzen. Die Spannung hielt auch im Doppel an, wo das USV Indigo das Spiel mit 3:2 gewinnen konnte. Schlussendlich erkämpfte sich Yu-Jie Huang im letzten Einzel den entscheidenden Sieg, und das Team sicherte sich den Gesamtsieg mit 4:1.

Der große Tag

Am Sonntag traten die Damen des USV Indigo im österreichischen Bundesliga-Cup an und setzten sich im Viertelfinale gegen Oberpullendorf mit 3:1 durch. Am Montag wartete ein ganz besonderes Ereignis auf das Team, da ORF Sport+ eine Partie aus der Tischtennis-Bundesliga übertrug. Die Gegnerinnen waren die Damen vom TTV Gartenstadt Tulln. Um 18 Uhr sollte das Spiel beginnen, und bereits um 14 Uhr waren Helferlein des Vereins in der Halle, um alles vorzubereiten. Die Vorbereitungen verliefen reibungslos, und die Mitglieder von UVC Graz unterstützten beim Aufstellen des roten Bodens für die TV-Übertragung.

Die Zuschauer, die in die Halle strömten, konnten spannende Matches beobachten. Während Yu-Jie Huang ihr erstes Spiel klar mit 3:0 gewann, hatte es Mariia Lytvyn etwas schwieriger und verlor mit 0:3. Ana Nikoiani Chervik hatte einen aufregenden Wettkampf, verlor jedoch mit 1:3. Das darauffolgende Doppel entschied das USV Indigo durch eine beeindruckende Leistung. In einem aufregenden abschließenden Match konnte Yu-Jie Huang die Tabellenführerin mit 3:1 besiegen, was das Team mit 3:2 in Führung brachte. Im letzten Spiel setzte Mariia Lytvyn mit einer kämpferischen Leistung ihren Erfolg fort und sicherte den Gesamtsieg mit 4:3.

Ein Dank an alle! Das Wochenende war ein voller Erfolg für den USV Indigo, und der Verein bedankt sich bei allen Helfern, Schiedsrichtern, dem ORF-Team, den Basketballern des UBSC Raiffeisen Graz und den Zuschauern. Ihr habt alle zu diesem unvergesslichen Erlebnis beigetragen und den Abend zu etwas ganz Besonderem gemacht!