Tischtennis-Fieber in der Lugner City: Sportliche Vielfalt im Einklang

Wien, 27. Juni 2025 – Tischtennis-Fieber in der Lugner City: Der Wiener Tischtennis Cup 2025 begeistert mit sportlicher Vielfalt und einer starken Gemeinschaft.

Am Freitag erlebte die Lugner City, ein bekanntes Einkaufszentrum in Rudolfsheim-Fünfhaus, einen aufregenden Tag voller Tischtennis-Aktionen. Der Wiener Tischtennis Cup 2025 zog nicht nur Sportbegeisterte, sondern auch viele neugierige Besucher an. Es war eine großartige Gelegenheit, die Leidenschaft für diesen dynamischen Sport zu erleben.

Das Event wurde um 11 Uhr feierlich eröffnet, wobei Bezirksvorsteher Herrn Baurecht, Frau Jaqueline Lugner, Herrn Leo Lugner, Moderator Günther Herzog und der Verein Tischtennis Hobby Wien, vertreten durch Obmann Michael Mader, anwesend waren. Gemeinsam gab es den Startschuss für einen Tag voller spannender Begegnungen und Fairness im Wettkampf.

Bereits kurz nach der Eröffnung wurden die Tischtennisplatten für alle Interessierten freigegeben. Die Mitglieder von Tischtennis Hobby Wien gaben wertvolle Tipps, erklärten Techniken und nun ja, zeigten allen, wie viel Spaß Tischtennis in einer entspannten, offenen Atmosphäre machen kann. Die Gespräche an den Platten führten direkt zu neuen Bekanntschaften – genau im Sinne des Vereins, der einen inklusiven Zugang zum Sport aktiv fördert.

Ab 13 Uhr begann der offizielle Turnierbetrieb. Über 32 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich angemeldet, wobei auch spontane Besucher aus dem Publikum von der Tischtennisbegeisterung angesteckt wurden und ebenfalls mitspielten. Diese Offenheit und niederschwellige Teilnahme machen den Wiener Tischtennis Cup 2025 zu einem besonderen Event. Es ist ein Turnier für alle, die Freude am Sport und am Austausch haben.

Die Stimmung war besonders ausgelassen, unterstützt durch das sommerliche Wetter und die enthusiastische Moderation von Günther Herzog, der das Publikum mit persönlichen Interviews und anfeuernden Ansagen zusätzlich motivierte. Besonders in der K.o.-Phase ab dem Viertelfinale stieg die Spannung merklich an. Die Spiele wurden intensiver, Ballwechsel schneller und die Entscheidungen knapper – die Zuschauer waren sich einig: Jedes Match hätte auch anders enden können.

Am Ende des Tages konnten sich drei Spieler über einen Platz auf dem Siegerpodest freuen. Den dritten Platz errang M. Ponjarac, der als Lokalmatador besonders lautstark bejubelt wurde. K. Becker sicherte sich den zweiten Platz in einem spannenden Finalspiel. Den Titel des Turniersiegers holte sich schlussendlich M. Riglthaler, was umso bemerkenswerter ist, da sein Bruder im Vorjahr bereits einen der ersten Plätze belegte.

Die Siegerehrung bildete einen gebührenden Abschluss für diesen ereignisreichen Tag, gefeiert mit ebenso viel Freude und Applaus wie die Eröffnung. Der Verein Tischtennis Hobby Wien zieht eine durchweg positive Bilanz und sieht in diesem Event einen starken Impuls für den Bezirk. Es besteht die Hoffnung, ein eigenes Bezirks-Team aus Rudolfsheim-Fünfhaus zu gründen, das aktiv an der Wiener Tischtennis Bezirksliga teilnehmen könnte.

Und die gute Nachricht? Am Samstag, dem 28. Juni 2025, geht es direkt weiter! Die Veranstalter laden ab 11 Uhr erneut zum Mitspielen ein. Wer also Tischtennis einmal ganz neu erleben möchte, ist herzlich eingeladen, vorbeizukommen – sei es als Zuschauer oder mit dem Schläger in der Hand, um selbst aktiv zu werden!