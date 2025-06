Tischtennis und Nachbarschaft: Grätzelfest im Dr. Franz Koch Hof

Tischtennis begeistert beim Grätzelfest im Dr. Franz Koch Hof



Floridsdorf zeigt sich sportlich, gesellig und vielfältig – 5. Event des Wiener Tischtennis Cups 2025 begeistert Jung und Alt

Am 20. Juni 2025 wurde der Dr. Franz Koch Hof in Wien-Floridsdorf zum Schauplatz sportlicher Höchstleistungen und lebendiger Nachbarschaft. Das Grätzelfest, organisiert vom Wohnpartner-Team Floridsdorf, war gleichzeitig die fünfte Etappe des Wiener Tischtennis Cups 2025. Die Veranstaltung verdeutlichte, wie Sport und Gemeinschaft in Wien harmonieren und das gesellschaftliche Miteinander fördern. Tischtennis diente hierbei als idealer Brückenbauer zwischen verschiedenen Altersgruppen und kulturellen Hintergründen.

Bereits ab 14:30 Uhr strahlte die Sonne vom Himmel, während die Gäste von kulinarischen Köstlichkeiten und beschwingter Musik verzaubert wurden. Die lebendige Atmosphäre trat nicht nur für Tischtennis-Fans in den Vordergrund. Es wurden auch andere Freizeitaktivitäten wie Boccia organisiert, und die Anwesenden hatten die Möglichkeit, sich auszutauschen und miteinander zu lachen. Solche Veranstaltungen sind von enormer Bedeutung im Gemeindebau-Alltag. Hier treffen sich Nachbarn, entwickeln Verständnis füreinander und fördern das Gemeinschaftsgefühl.

Ein besonderes Highlight war der Besuch von Bezirksvorsteher Georg Papai, der trotz seines vollen Terminkalenders die Gelegenheit nutzte, um die spannenden Ballwechsel hautnah zu erleben. Obwohl er in den sozialen Medien nicht oft über die Tischtennis-Serie in seinem Bezirk spricht, zeigte sich Papai beim Event interessiert und ansprechbar, was seine Unterstützung für sportliche Aktivitäten in der Nachbarschaft unterstreicht.

Insgesamt traten 16 leidenschaftliche Spielerinnen und Spieler in einem Turnier im „25er-Kategorien“-Modus an. Die Matches waren packend und oft von intensiven Wettkämpfen geprägt, die von einer mitreißenden Moderation begleitet wurden. Ein großes Dankeschön gebührt dem engagierten Wohnpartner-Team, das nicht nur für die Organisation des Grätzelfests verantwortlich war, sondern auch die festliche Turnier-Atmosphäre schuf.

Nach vielen spannenden Sätzen und lebhaften Ballwechseln konnte der Sieger gekrönt werden:

Herr Ponjarac M. sicherte sich den ersten Platz, dicht gefolgt von der beeindruckend starken Frau Ruprechtshofer B., die den zweiten Platz belegte. Das Spiel um Rang drei entschied Herr Riglthaler D. für sich. Diese sportlichen Errungenschaften trugen zur positiven Stimmung des gesamten Nachmittags bei, die von Offenheit, Respekt und Freude geprägt war.

Die feierliche Siegerehrung brachte den Geist dieses Nachmittags perfekt zum Ausdruck. Alle Teilnehmer lobten die hervorragende Organisation des Events und berichteten, wie viel Freude die Veranstaltung bereitete. Der Verein Tischtennis Hobby Wien, der die Turnierserie ins Leben gerufen hat, blickt voller Vorfreude auf die verbleibenden Veranstaltungen im Jahr 2025.

„Das war erst der Anfang. Wir freuen uns schon auf weitere gemeinsame Projekte mit dem Wohnpartner-Team und auf viele sportliche Highlights mitten in Wien“, fasste Michael Mader, der Veranstalter des Wiener Tischtennis Cups, zusammen. Der Wiener Tischtennis Cup bringt Tischtennis in Wien nachhaltig näher – niederschwellig und generationenübergreifend im Herzen der Gemeinde.