Tischtennisfieber: 4. Wiener Tischtennis Cup 2025 im Herderpark

Woche für Woche fördert der Wiener Tischtennis Cup Begegnung, Bewegung und Begeisterung in der ganzen Stadt

Wien, 07. Juni 2025 – Die Wiener Tischtennis-Szene nimmt immer mehr Fahrt auf. Woche für Woche verwandeln sich öffentliche Plätze in lebendige Begegnungszonen; alles, was benötigt wird, sind ein Tischtennistisch und die Begeisterung der Teilnehmer. Der Wiener Tischtennis Cup 2025 macht diese aufregenden Veranstaltungen möglich.



Tischtennis verbindet Wien – auf wöchentlicher Basis statt nur einmal jährlich

Am 07. Juni 2025 fand bereits das vierte Turnier dieser besonderen Event-Serie statt – diesmal im neu etablierten Tischtennis-Hotspot in Wien-Simmering, wo fünf öffentlich zugängliche Tischtennisplatten zur Verfügung standen. Das Turnier begann um 9 Uhr, trotz anfänglichem idealen Wetter, während die Gewitterfront drohte. 32 Teilnehmer:innen aus allen Altersklassen waren voller Energie und Spielfreude dabei und nutzten die Gelegenheit zum sportlichen Austausch.

Die Vorrunden waren spannend und ausgeglichen, was die Qualität des Spiels hervorhob. Schließlich setzte sich Herr Kad A. im großen Finale gegen den Lokalmatadoren Herrn Nikolic S. durch. Im kleinen Finale sicherte sich Herr Winklmüller M. den ersten Platz im B-Bewerb. Solche Wettbewerbe fördern nicht nur den sportlichen Ehrgeiz, sondern auch soziale Interaktionen.

Die Atmosphäre bei diesem Event war großartig: Teilnehmer knüpften neue Kontakte und planten spontane Tischtennis-Treffen für die Zukunft, ganz im Geist einer nachhaltigen Sport- und Stadtentwicklung. Besonderer Dank gilt dem Bezirksvorsteher Thomas Steinhardt und seinem Sportreferenten Herrn Slosar M., deren Unterstützung entscheidend für den Erfolg der Veranstaltung war.

Organisiert wird der Wettbewerb vom Verein Tischtennis Hobby Wien, der ohne Vereinszwang oder Mitgliedsgebühren innovative Wege geht. Woche für Woche entsteht ein Raum, in dem Menschen unabhängig von Alter, Herkunft oder Spielstärke zusammenkommen, um ihre Freude am Tischtennis zu teilen. Dies ist auch ein bedeutender kultureller Beitrag zur Gemeinschaft – Begegnungen, die bestehen bleiben.

Tischtennis in Wien neu erleben – niederschwellig, generationenübergreifend und emotional.

Jeder, der Freude an Bewegung, Begegnung und Gemeinschaft hat, ist herzlich eingeladen, an einem der kommenden Events teilzunehmen – ganz ohne Mitgliedsgebühr. Tischtennis Hobby Wien setzt damit neue Impulse für einen offenen und inklusiven Zugang zum Freizeitsport in der gesamten Stadt. Laut Schätzungen der Stadt Wien gibt es über 5.000 aktive Tischtennisspieler, und der Trend zeigt eine stetige Zunahme an Interessierten.

Für mehr Informationen und Details über bevorstehende Events besuchen Sie bitte www.tischtennishobbywien.at.