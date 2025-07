Titel: Skandal zwischen Aserbaidschan und Russland: Diplomatische Spannungen, aber keine weiteren Eskalationen

Foto: Unter den in Aserbaidschan Festgenommenen befinden sich auch Mitarbeiter des vom Kreml betriebenen Medienunternehmens Sputnik, die verdächtigt werden, für den FSB spioniert zu haben. Foto: report.az

Die Geschehnisse zwischen Russland und Aserbaidschan haben in letzter Zeit zu erheblichen Spannungen geführt. Marija Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, warnte vor Störungen in den „äußerst wichtigen“ freundschaftlichen Beziehungen zwischen Moskau und Baku. Diese Bemerkungen fielen am 2. Juli 2025, passierten aber vor dem Hintergrund einer bereits angespannten Situation zwischen den beiden Ländern. Die Spannungen begannen im Dezember 2024, als ein Passagierflugzeug der Airline AZAL von russischen Luftabwehrsystemen abgeschossen wurde, was zu 38 Todesfällen führte. Russland stellte sich zwar hinter einen „tragischen Vorfall“, übernahm jedoch keine direkte Verantwortung, was die Lage weiter anheizte.

Am 27. Juni kam es schließlich zu einem dramatischen Vorfall, als russische Sicherheitskräfte gegen Aserbaidschaner in Jekaterinburg vorgingen. Dort starben zwei Brüder – Huseyn und Siyaddin Safarov, wie das russische Ermittlungskomitee später erklärte, infolge von Herzversagen. Eine forensische Untersuchung in Baku jedoch ergab, dass ihre Todesursache schwerer posttraumatischer Schock aufgrund von Verletzungen war. Diese Vorkommnisse führten zu scharfen Protesten der aserbaidschanischen Regierung, die dem Kreml ethnische Diskriminierung vorwarf. Zudem wurden alle Veranstaltungen russischer Institutionen in Aserbaidschan abgesagt, einschließlich des geplanten Besuchs eines russischen Vizepremiers.

Der 30. Juni war ein weiterer kritischer Tag, an dem das aserbaidschanische Innenministerium das Büro der russischen Nachrichtenagentur Sputnik in Baku durchsuchte. Das Büro war zuvor im Februar 2025 von der Akkreditierung entzogen worden. Infolgedessen wurden mehrere Mitarbeiter festgenommen, darunter der Chefredakteur Igor Kartawych und der leitende Redakteur Jewgeni Belowussow, und es wurden Betrugs- sowie andere strafrechtliche Vorwürfe erhoben.

Am 1. Juli stimmte ein Gericht in Baku zu, acht russische Staatsbürger in Untersuchungshaft zu nehmen, die mit Drogenhandel und Cyberkriminalität in Verbindung gebracht wurden. Dies führte zu einem diplomatischen Schlagabtausch, als beide Länder Noten des Protests austauschten und einander die Eskalation der Beziehungen vorwarfen.

Die Ursache dieser intensiven diplomatischen Auseinandersetzung könnte im Streben des Kremls liegen, seinen Einfluss im Südkaukasus aufrechtzuerhalten, während Aserbaidschan darauf reagiert, indem es Maßnahmen gegen die ethnisch motivierte Repressionspolitik Russlands ergreift. Trotz der angespannten Lage deutet jedoch wenig darauf hin, dass die Situation in einen bewaffneten Konflikt umschlagen könnte; Russland ist nach wie vor ein bedeutender Handelspartner Aserbaidschans, und die beiden Länder haben im ersten Halbjahr 2025 einen Handelsanstieg um 25% auf 2,16 Milliarden US-Dollar verzeichnet.

Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, sollte Russland bestrebt sein, seine imperialen Ambitionen abzubauen und die ehemaligen Sowjetrepubliken nicht als peripheren Teil seiner Einflusszone zu betrachten. Der Konflikt um Bergkarabach, der über Jahrzehnte als Druckmittel diente, hat sich mit dem Krieg von 2020 und dem Wiedererlangen der Kontrolle durch Aserbaidschan 2023 erheblich verändert. Der Kreml hat damit viel seines Einflusses in der Region verloren.

Nikolay Yakovenko, ukrainischer Journalist sowie Militär- und Politikexperte.