TIWAG Bilanz: Rekordinvestitionen und 110 Millionen Euro für das Land

Für das Jahr 2025 plant die Tiroler Wasserkraft AG (TIWAG) Rekordinvestitionen in Höhe von 520 Millionen Euro. Bis 2029 sollen die Gesamtinvestitionen auf 2,4 Milliarden Euro steigen. Im Fokus stehen die Kraftwerksprojekte in Kühtai, Imst-Haiming und Tauernbach-Gruben sowie der Ausbau des Energienetzes, der Fernwärmeversorgung, der Elektromobilität und der Photovoltaik.

INNSBRUCK. Der Aufsichtsrat der TIWAG hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 genehmigt: Das Konzern­ergebnis vor Steuern (EBIT) beträgt 346,8 Millionen Euro bei einem Umsatz von 1,978 Milliarden Euro. „Die Mehreinnahmen stammen vor allem aus dem Großhandelsgeschäft der TIWAG und sind entscheidend für die Finanzierung unserer anstehenden Milliardenausgaben, ohne auf eine Unterstützung des Landes Tirol angewiesen zu sein. Zudem sichern wir den günstigen Strompreis für unsere Haushaltskunden“, erklärt Eduard Wallnöfer, Aufsichtsratsvorsitzender der TIWAG.

Für 2025 plant TIWAG zusammen mit ihren Tochterunternehmen ein Rekordbudget von 520 Millionen Euro für Investitionen. Die Schwerpunkte sind neben den bestehenden Kraftwerksvorhaben im Oberland (Kühtai, Imst-Haiming) und Osttirol (Tauernbach-Gruben) auch der massive Ausbau von Stromnetzen, Fernwärme, E-Mobilität und Photovoltaikanlagen. „Die Energiewende stellt eine enorme Herausforderung dar, aber TIWAG steht gut gerüstet da“, so Wallnöfer weiter. „Diese Investitionen schaffen zudem wertschöpfende Arbeitsplätze in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.“

Tiroler Haushalte profitieren weiterhin vom niedrigsten Strompreis unter allen Landesenergieversorgern. TIWAG hat bereits im Dezember des Vorjahres die Tarife auf 9,8 Cent/kWh netto gesenkt. Im Vergleich zu großen Energieversorgern, einschließlich Verbund, ist der TIWAG-Arbeitspreis etwa 32 Prozent günstiger. In Bayern müssen Haushalte im Schnitt bis zu 124 Euro mehr jährlich zahlen, während in Südtirol die Stromrechnung bis zu einem Drittel höher ist.

Im Jahresabschluss sind zudem 83 Millionen Euro für Steuern sowie eine Dividende von 110 Millionen Euro an den Eigentümer ausgewiesen. Diese Dividende umfasst auch Erlöse aus der Beteiligung an der Verbund AG. Wallnöfer hebt hervor: „Ein gutes TIWAG-Ergebnis und der günstigste Strompreis verbessern die Lebensqualität der Bevölkerung und schaffen in Zeiten knapper öffentlicher Mittel zusätzliche Spielräume.“ TIWAG setzt sich besonders für die Tiroler Gemeinden sowie die lokale Wirtschaft und Industrie ein.