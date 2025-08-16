Tödlicher Sturz eines 75-Jährigen auf E-Bike bei Assling: Rettungsversuche ohne Erfolg

Ein tragischer Fahrradunfall erschüttert Assling: Ein 75-jähriger Italiener stürzte am Drautalradweg schwer und verstarb trotz intensiver Rettungsmaßnahmen im Krankenhaus.

OSTTIROL. Am 15. August 2025 kam es gegen 14:30 Uhr zu einem tragischen Unfall auf dem beliebten Drautalradweg bei Assling. Der 75-jährige Mann aus Italien war zusammen mit seiner Lebenspartnerin auf einem E-Bike unterwegs. Der Drautalradweg, der von Mittewald in Richtung Lienz führt, zieht jährlich zahlreiche Radfahrer und Naturliebhaber an und gilt als landschaftlich reizvolle, aber teils herausfordernde Strecke.

Plötzlicher Sturz über Böschung

Laut den Ermittlungen der Polizei trug der Mann zwar Straßenbekleidung, jedoch keinen Fahrradhelm. Rund zwei Kilometer hinter dem Fußballplatz Thal verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein E-Bike. In der Folge stürzte er über eine angrenzende Böschung und landete in der Nähe der Drau, was zu schweren Verletzungen führte.

Seine Lebenspartnerin bemerkte schnell, dass er nicht mehr hinter ihr fuhr, und kehrte um. Sie fand ihn verletzt und alarmierte sofort die Freiwillige Feuerwehr Assling. Diese konnte den 75-Jährigen mithilfe einer Trage und eines Seils aus der Böschung bergen.

Rettungseinsatz mit Hubschrauber

Nach der erfolgreichen Bergung wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen. Trotz aller medizinischen Maßnahmen erlag der Mann seinen schweren Verletzungen. Diese tragische Begebenheit wirft ein Licht auf die Verletzungsrisiken, die insbesondere ältere Radfahrer beim Fahren von E-Bikes eingehen.

Appell an Radfahrende: Sicherheit geht vor

Dieser Vorfall bekräftigt die Wichtigkeit von Sicherheitsvorkehrungen beim Radfahren, insbesondere auf Strecken mit potenziellen Gefahren. Experten empfehlen, stets einen Helm zu tragen und sich über die Streckenbedingungen im Klaren zu sein. Der Drautalradweg kann zwar reizvoll sein, jedoch erfordert er auch Konzentration – ein Moment der Unachtsamkeit könnte gravierende Folgen haben.

