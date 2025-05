Top-Sport: Austrian Open bringt Badminton-Elite nach Graz zurück

Die Badmintonelite macht halt im Raiffeisen Sportpark. Vom 22. bis 25. Mai wird hier in Graz die Austrian Open 2025 ausgetragen. Ein Highlight für die Elite, Nachwuchs und Fans.



GRAZ. Badminton gilt als eine der schnellsten Sportarten der Welt, da der Federball Geschwindigkeiten von über 500 km/h erreichen kann. Wer dies in Graz live erleben möchte, hat Ende Mai die Gelegenheit dazu, denn die Badminton Austrian Open finden erneut in der steirischen Landeshauptstadt statt. Über 500 Spielerinnen und Spieler aus 48 verschiedenen Nationen haben sich für das Turnier im Raiffeisen Sportpark angemeldet. Dieses Event wird nicht nur die besten internationalen Talente anziehen, sondern auch zahlreiche Fans und Nachwuchsspieler, die sich mit der Elite messen möchten. Die Top-Gesetzten in den Einzelbewerben kommen aus Dänemark: Magnus Johannesen ist die aktuelle Nummer 75 der Welt, während Amelie Schulz auf Platz 66 rangiert. Auch die „Badminton-Spitzennationen“ aus Asien werden wieder zahlreich vertreten sein, was den Wettkampf zusätzlich spannend macht. Siehe auch Erwartungen für 2025: Die Wünsche der Floridsdorfer für das kommende Jahr Besondere Beliebtheit genießen jedes Jahr die Doppelbewerbe. Hier liegen die größten Chancen für die österreichischen Athleten, insbesondere für das Damendoppel von Serena Au Yeong und Anna Hagspiel, die als Favoritinnen gelten. Auch das Turnier bietet heimischem Nachwuchs eine wertvolle Möglichkeit, sich in der Elite-Weltrangliste zu etablieren und internationale Erfahrungen zu sammeln. Vier Tage Weltklasse Badminton Zwischen dem 22. und 25. Mai werden im Raiffeisen Sportpark über 300 Matches ausgetragen. Organisator ist der Steirische Badmintonverband, unterstützt von den beiden großen Grazer Vereinen BC Smash Graz und ATSE Graz Badminton. Das Turnier, das mit einem Preisgeld von 5.000 Dollar dotiert ist, gehört zum Europe Elite Circuit und zieht Talente aus ganz Europa an. Interessant ist, dass der Eintritt für dieses große Event kostenlos ist, was es für ein breites Publikum zugänglich macht. Siehe auch Programm in allen Zweigstellen: Stadtbibliothek lädt zur Langen Nacht ein „Um mehr Menschen für den Sport zu begeistern, braucht man verschiedene Zutaten. Eine wesentliche sind Großveranstaltungen wie diese, die Interessierte anziehen und das Bewusstsein für Sport und Bewegung im Allgemeinen fördern,“ teilt Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) mit. Das Badminton-Leistungszentrum Steiermark ist im grünen Herzen Österreichs gut aufgestellt. Seit 2009 gehen fast 30 Prozent aller österreichischen Nachwuchs-Meistertitel nach Graz, was das hohe Niveau und die Bedeutung der Region für den Badmintonsport unterstreicht. Finanzierung Es ist bereits das fünfte Mal, dass das Turnier in Graz stattfindet, und in diesem Jahr wurde die Finanzierung eine Herausforderung. Aufgrund kurzfristiger Probleme mit Sponsoren stand das Event kurz vor der Absage. Alexander Almer vom Steirischen Badmintonverband betont: „Es braucht Jahre, um so ein Turnier aufzubauen, aber nur ein Jahr, um es zu zerstören.“ Das Event ist nur dank des Engagements von Freiwilligen möglich. Insgesamt werden rund 60 Schiedsrichter, Linienrichter sowie über 40 Ehrenamtliche für eine reibungslose Durchführung sorgen. Siehe auch Die günstigsten Tankstellen in Wien im Überblick Ebenfalls angesprochen wurde bei der Pressekonferenz, dass Kultur und Sport ungleich gefördert werden. Laut Stadtrat Kurt Hohensinner ist das Verhältnis hierzu 1:10. Das könnte dich auch interessieren:

Die Sporttermine der Woche in Graz Leopold Städtler über seinen GAK und den modernen Fußball Sturm ärgert sich über Schiri und Streich der Austria-Fans

